Karantina kurallarına uymayanlara ceza yağdı - Son Dakika

Edirne'nin Keşan ilçesinde karantina kurallarını ihlal eden ve yanıltıcı bilgiler ile yetkilileri yanılttığı belirlenen 17 kişiye toplam 53 bin 550 TL idari para cezası kesildi.

Keşan İlçe Sağlık Müdürlüğü filyasyon ekiplerinin korona virüs testleri pozitif çıkan hastaların temaslılarını takip, hastalığın kaynağına inmek için çalışmaları devam ediyor. Bu kapsamda görevli sağlık ekiplerine eksik ya da yanlış bilgi vermek ve alınan karantina tedbirlerine uymamak Umumi Hıfzıssıhha Kanunu uyarınca suç olarak tanımlanıyor. Keşan'da kanunlara aykırı davranan kişilere ise ceza yağdı. Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şehirde 17 kişinin karantina kurallarını ihlal edip yanıltıcı bilgiler ile yetkilileri yanılttığını belirledi. Karantina kurallarına uymayan ve filyasyon ekiplerine yanlış bilgiler verenlere kişi başı 3 bin 150 lira olmak üzere toplamda 53 bin 550 lira idari para cezası kesildi. - EDİRNE