Samsun'da Kovid-19 karantina kurallarını ihlal eden 5 kişi yakalandı - Son Dakika

Samsun'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) karantina kurallarını ihlal eden 5 kişinin yakalandığı ve haklarında adli ve idari işlem yapıldığı bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, güven timleri tarafından yapılan kararlı ve şok denetimlerin sürdüğü belirtildi.

Bu kapsamda yapılan denetimlerde gezintiye çıktıklarını belirten 2 kişinin HES kodu sorgulamalarında riskli olduklarının belirlendiği aktarılan açıklamada, karantina kurallarını ihlal eden bu kişilere idari yaptırım cezası uygulanarak 112 ekiplerine teslim edildikleri anlatıldı.

Kurallara uyulması gerektiği vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İlkadım ilçemizde karantina kurallarını ihlal edip ikametinde olmayan bir şahıs zincir bir markette alışveriş yapmak için içeri girerken yapılan HES kodu sorgulamasında yakalandı. Durumu riskli olduğu tespit edilen yabancı uyruklu bir şahıs ile aracıyla seyahat halindeyken trafik ekiplerimizce yapılan HES kodu sorgulamasında karantina kurallarını ihlal ettiği tespit edilen 1 şahıs, idari yaptırım cezası uygulandıktan sonra filyasyon ekiplerine teslim edilmiştir. En büyük zenginliğimizin sağlık olduğunu bir kez daha vurgulayarak, karantina kurallarını ihlal edip toplum sağlığına tehdit oluşturan şahıslara asla taviz verilmeyecektir. İlimizi çok riskli iller kategorisinden çıkarıp maviye yükseltmek için denetimlerimiz artarak yoğun şekilde devam edecektir."