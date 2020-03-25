Karantina kurallarını ihlal ederek havuza giren kadın siyasetçi çıktı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Karantina kurallarını ihlal ederek havuza giren kadın siyasetçi çıktı - Son Dakika

Karantina kurallarını ihlal ederek havuza giren kadın siyasetçi çıktı

6 saat önce

İspanya'nın Kanarya Adaları'nda kaldığı otelde karantina kurallarını ihlal ederek havuza giren ve polis tarafından gözaltına alınan kadının kimliği açıklandı.

Karantina kurallarını ihlal ederek havuza giren kadın siyasetçi çıktı, System.String[]

İspanya'nın Kanarya Adaları'nda kaldığı otelde karantina kurallarını ihlal ederek havuza giren ve polis tarafından gözaltına alınan kadının kimliği açıklandı. İngiliz medyası, havuza giren kişinin en son seçimlerde İşçi Partisi adayı olan Joanne Rust (58) olduğunu duyurdu.

Geçtiğimiz hafta, İspanya'nın Kanarya Adaları bölgesindeki Tenerife Adası'nda kaldığı otelde karantina kurallarını ihlal ederek havuza giren İngiliz kadın gözaltına alınmıştı. İngiliz medyası, gözaltına alınan kadının geçen seçimlerde İşçi Partisi adayı Joanne Rust olduğunu duyurdu.Mahkemeye çıkarılan Rust, güvenlik güçlerine itaatsizlik ve kamu düzenini bozmakla suçlandı. Kefaletle serbest bırakılan Rust'a verilen para cezasının miktarı henüz belirtilmedi.

Görüntü Dökümü

- Joanne Rust havuzda yüzüyor

- Polis havuza atlıyor

- Rust polis tarafından havuzun dışına çıkarılıyor

-Polis Rust'ı tutukluyor


Kanarya Adaları, İspanya, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 02:17 Kaynak: DHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Koronavirüs korkusundan intihara kalkışan şahıs: Haberler psikolojimi bozdu
Canı büryan çeken 67 yaşındaki amcanın isteği yerine getirildi Kadın doktoru darbeden genç kız: Elini kaldırdı, tokat atacak sandım Koronavirüs salgınında bir ilk! Kronik rahatsızlığı bulunmayan 21 yaşındaki genç hayatını kaybetti
65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olanlar emekli maaşlarını evlerinden alabilecek 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olanlar emekli maaşlarını evlerinden alabilecek         
20:49
Son Dakika: Koronavirüs tedavisi gören Fatih Terim: İyiyim ve inşallah daha iyi olacağım Son Dakika: Koronavirüs tedavisi gören Fatih Terim: İyiyim ve inşallah daha iyi olacağım         
20:11
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Yoğun bakımda dün itibariyle 136 hasta var Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Yoğun bakımda dün itibariyle 136 hasta var         
20:10
Dünya genelinde koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 20 bini aştı Dünya genelinde koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 20 bini aştı         
20:10
İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 7503'e yükseldi İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 7503'e yükseldi         
20:06
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, koronavirüs ne kadar sürecek sorularına yanıt verdi Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, koronavirüs ne kadar sürecek sorularına yanıt verdi         
19:59
Son Dakika: Okullara verilen ara 30 Nisan'a kadar uzatıldı Son Dakika: Okullara verilen ara 30 Nisan'a kadar uzatıldı         
19:23
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, müjdeli haberi verdi: Taburcu olan 2, iyileşen 26 hastamız var Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, müjdeli haberi verdi: Taburcu olan 2, iyileşen 26 hastamız var         
19:12
ABD'de toplanma yasağına rağmen parti düzenleyen gençlerden en az birisi koronavirüse yakalandı ABD'de toplanma yasağına rağmen parti düzenleyen gençlerden en az birisi koronavirüse yakalandı         
19:05
ABD'de koronavirüs hastaları aşırı doz C vitamini ile tedavi ediliyor ABD'de koronavirüs hastaları aşırı doz C vitamini ile tedavi ediliyor         
19:01
Vedat Muriç ve Serdar Aziz'in test sonuçları negatif çıktı Vedat Muriç ve Serdar Aziz'in test sonuçları negatif çıktı         
18:50
Cumhurbaşkanı Erdoğan, madde madde sıraladı! İşte vatandaşa verilecek koronavirüs destekleri Cumhurbaşkanı Erdoğan, madde madde sıraladı! İşte vatandaşa verilecek koronavirüs destekleri         
18:47
Barcelona'dan Fenerbahçe için geçmiş olsun mesajı Barcelona'dan Fenerbahçe için geçmiş olsun mesajı         
18:38
Beşiktaş yöneticisi Adnan Dalgakıran: Yapılan testler sonucunda kulübümüzde koronavirüs tehlikesine rastlanmadı Beşiktaş yöneticisi Adnan Dalgakıran: Yapılan testler sonucunda kulübümüzde koronavirüs tehlikesine rastlanmadı         
18:38
Baraj dizisinin yıldızı Biran Damla Yılmaz'dan takipçilerine bornozlu teşekkür Baraj dizisinin yıldızı Biran Damla Yılmaz'dan takipçilerine bornozlu teşekkür         
18:28
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.03.2020 20:53:44. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Karantina kurallarını ihlal ederek havuza giren kadın siyasetçi çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]