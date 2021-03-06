Karantina kurallarını ihlal edince tepki çeken Rita Ora, jürisi olduğu programdan kovuldu

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Londra'daki ünlü bir restoranda 30 arkadaşıyla bir araya gelerek 30'uncu doğum gününü kutlayan İngiliz şarkıcı Rita Ora, tepkiler üzerine özür dilemek zorunda kalmıştı. Ora'nın düzenlediği partide aralarında ünlü model Cara Delevingne ve ablası Poppy'nin de yer aldığı davetliler, o gece çekilen fotoğraflarını sosyal medya hesaplarından paylaşmıştı.

BİR KÖTÜ HABER DAHA

Gelen tepkilerin ardından Rita Ora'nın bir reklam sözleşmesi iptal edilmişti. Ora, ITV kanalında jüri üyesi olduğu yarışmadan da kovuldu. Yerine Güney Afrika asıllı dansçı Oti Mabuse getirildi. Ora, bu yıl Avustralya'daki şarkı yarışmasında jüri üyesi olacak.