Karantina mahallesinde titizlik istendi - Son Dakika

Malatya'nın Arguvan İlçesinde, yeni tip korona virüs (covid-19) tedbirleri kapsamında karantina altına alınan Göçeruşağı Mahallesini ziyaret eden Arguvan Kaymakamı Abdullah Şahin, karantina kurallarında titizlik istedi.



Karantinaya alınan Göçeruşağı Mahallesinin giriş ve çıkışlarında nöbet tutan Jandarma personelinin hem bayramını kutlayan hem de karantina uygulamasının gidişatı hakkında bilgi alan Kaymakam Şahin, karantina dolayısıyla giriş ve çıkışların sınırlandırıldığı mahallede incelemelerde bulundu. İlçe Kaymakamı Abdullah Şahin Jandarma Komutanı Ali Ayva'dan bilgi aldı. Göçeruşağı Mahallesi, korona virüs (Covit 19) tedbirleri kapsamında İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla 11 Mayıs 2020 tarihi itibariyle ikinci bir emre kadar karantinaya alınmıştı. İlçe Hıfzıssıhha Kurulu yeni tip korana virüs ile mücadele tedbirleri kapsamında salgının önlenmesi, halk sağlığının korunması amacıyla ikinci bir emre kadar karantina altına alınan Göçeruşağı Mahallesinin giriş ve çıkışlarında tedbirli olunması ve vatandaşların kesinlikle bir araya gelmemeleri, evlerinde kalarak mahalle sınırları dışına çıkmamaları konularında jandarma personeline uyarılarda bulunuldu. - MALATYA