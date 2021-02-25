Karantina mahallesine Altınordu Belediyesi'nden yardım - Son Dakika

Karantina mahallesine Altınordu Belediyesi'nden yardım

25.02.2021 18:00
Karantina mahallesine Altınordu Belediyesi'nden yardım, System.String[]

Ordu'da, korona virüs vakalarındaki artış nedeniyle karantinaya alınan Altınordu ilçesine bağlı Aydınlık Mahallesi'ndeki hanelere, belediye ekiplerine gıda kolisi, hijyen paketi ve yakacak desteği yapıldı.

Ordu'da, korona virüs vakalarındaki artış nedeniyle karantinaya alınan Altınordu ilçesine bağlı Aydınlık Mahallesi'ndeki hanelere, belediye ekiplerine gıda kolisi, hijyen paketi ve yakacak desteği yapıldı.

Ordu İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla, mahalle ikinci bir değerlendirmeye kadar karantinaya alınırken, giriş çıkışların kapatıldığı bölge için Altınordu Belediyesi harekete geçti. Aydınlık Mahallesi'nde vatandaşlara ulaştırılan destek paketleriyle ihtiyaçlar karşılanırken, cami, okul gibi toplu yaşam alanları da solüsyonlu dezenfektan ile temizleniyor. Ekipler, vatandaştan gelen her türlü talebi de dinleyerek, isteklerini yerine getiriyor. Öte yandan ekipler, mahallede bulunan sokak hayvanları için de çalışmalarını sürdürüyor.

Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, mahalledeki acil ihtiyaçların giderildiğini ifade ederek, "Karantina süreci kapsamında özel bir çalışma ve yardım planı hazırlandı. Altınordu Belediyesi olarak, salgının ülkemizde görüldüğü ilk günden bu yana vatandaşlarımızın sağlığı için önemli projeleri hayata geçirdik, geçirmeye de devam edeceğiz. Kovid-19 tanısı konulan vatandaşlarımızın yanındayız. Bu süreci hep birlikte, kurallara uyarak atlatacağımıza inanıyorum" dedi. - ORDU

Karantina mahallesine Altınordu Belediyesi'nden yardım
Karantina mahallesine Altınordu Belediyesi'nden yardım
Karantina mahallesine Altınordu Belediyesi'nden yardım

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Karantina mahallesine Altınordu Belediyesi'nden yardım - Son Dakika


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