Karantina ne demek, nasıl uygulanır?

Karantina ne demek?



Karantinayı iki şekilde tanımlamak gerekiyor: İlki, evde kalmak, diğer kişilerle teması en aza indirmek ve bulaşma zincirini kırmak. Diğeriyse hastanedeki karantina yani izolasyon. Bunu, COVID-19 olduğundan şüphelenilen ya da tanısı doğrulanan hastaları diğer hastalardan ayırmak olarak tanımlayabiliriz. (Prof. Dr. Nuriye Taşdelen Fışgın)



Ne olursa hastanede karantinaya alınırım?



Ateş, öksürük ve/veya nefes darlığı gibi solunum yolları şikayetlerinden birine sahip olanlara test yapılarak gerekli izolasyon önlemleri uygulanıyor. (Prof. Dr. Nuriye Taşdelen Fışgın)



Karantina süresi neden 14 gün?



Virüsü alan kişide şikayetlerin ortaya çıkma süresi ortalama 5-6 gün. Yapılan çalışmalar gösterdi ki şikayetlerin ortaya çıkması için gereken maksimum süre 14 gün. (Prof. Dr. Nuriye Taşdelen Fışgın)



Eşim pozitif ama bende belirti yok. Beni de karantinaya alacaklar mı?



Tüm dünyada yaygın uygulanan ve bizim de aynı şekilde uyguladığımız yöntem evde izolasyon. Önemli olan kendimizi mutlaka izole etmek, ziyaretçi kabul etmemek ve diğer bireylere bulaştırmamak adına tüm kurallara uymak.



(Prof. Dr. Levent Yamanel)



Her hastanede karantina uygulanıyor mu?



Olası ve kesin olgular Sağlık Bakanlığı'nın tanımladığı pandemi hastanelerinde takip ediliyor. Ancak izolasyon her hastanede uygulanabilir.



(Prof. Dr. Nuriye Taşdelen Fışgın)



Bir yakınım hastanede tedavi altına alınırsa onu görebilir miyim? Nasıl?



Tedavi gören hastanın tedavisi tam karantina altında sürdürülür. Bu nedenle tedavisi tamamlanana kadar hiçbir şekilde ziyaretçi kabul edilmez. Bu yaklaşımla hem hastanın kendisi hem ziyaretçiler hem de sağlık profesyonelleri korunmuş olur.



(Prof. Dr. Meral Sönmezoğlu)