Karantina 'sanal turizme' yönlendirdi: İstanbul ve Kapadokya turlarına yoğun ilgi

Mobil seyahat uygulaması Piri'nin Kurucusu Tülin Yücel Altaş, yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını sebebiyle evde kalanların sanal turlara ilgi gösterdiğini ve bazı şehirlerin turlarının öne çıktığını belirterek, " İstanbul'u özleyenler var. Bu nedenle İstanbul en çok ziyaret edilen yerler arasında yer alıyor. Genel bakıldığında ise Dublin, Prag, Amsterdam ve Kapadokya ilgi görüyor." dedi.



Altaş, dijital rehberlik sağlayan uygulamanın, ismini ünlü Türk kaşif ve kartograf Piri Reis'ten aldığını söyledi.