Karantina sayısı 16'ya çıktı - Son Dakika

Karantina sayısı 16'ya çıktı

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Üzülmez Müessesesi'nde 3 maden işçisinin daha korona virüs test sonucu pozitif çıktı.

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Üzülmez Müessesesi'nde 3 maden işçisinin daha korona virüs test sonucu pozitif çıktı. 3 maden işçisinin temas ettiği 13 kişide evde karantinaya alınırken toplam işçi sayısı 16'ya ulaştı.

Geçtiğimiz günlerde TTK Üzülmez Müessese Müdürlüğü'nde çalışan 3 maden işçisinin daha korona virüs test sonucu pozitif çıktı. Maden işçisinin test sonucunun pozitif çıkması üzerine temaslı olduğu işçiler karantina altına alındı. Alınan son bilgilere göre, hastanede yatan ve ev karantinası bulunan işçilerin sayısı 16'ya ulaştı. TTK'ya bağlı müesseselerde bilgilendirme ve uyarılar ile birlikte alınan tedbirler aralıksız sürüyor. - ZONGULDAK

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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