Karantina sonrası köyde yaşam normale döndü - Son Dakika
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Karantina sonrası köyde yaşam normale döndü

7 saat önce

Yozgat'ın merkeze bağlı Derbent köyünde, korona virüs tedbirleri kapsamındaki 16 günlük karantina uygulaması sona erdi.

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Yozgat'ın merkeze bağlı Derbent köyünde, korona virüs tedbirleri kapsamındaki 16 günlük karantina uygulaması sona erdi. Köyde hayat normale dönerken vatandaşlar bundan sonraki zamanda yapmayı planladıkları işleri anlattı.


Yozgat Valiliğinin aldığı karar doğrultusunda korona virüs tedbirleri kapsamında 29 Mart Pazar günü karantina altına alınan Yozgat'ın merkeze bağlı Derbent köyünde karantina süresi sona erdi. 16 gün karantina altında kalan ve bu süreyi evlerinde geçirmek zorunda kalan köylüler, karantinanın bitmesiyle birlikte özgürlüklerine kavuştu. Bu süre zarfında günlük işlerinden geri kalan köy halkı karantinanın kalkmasıyla yapmak istediklerini anlattı.


Günlük ihtiyaçlarının yanı sıra bağ ve bahçelerde çalışmayı özleyen köy halkı, karantina süresinin sona ermesiyle birlikte evlerindeki tamir ve tadilat işleriyle uğraşıp, pazardan sebze ve meyve ihtiyaçlarını giderdi. 16 gün boyunca hasret kaldıkları köy odası sohbetlerini de vatandaşlar sobada demlenen çay eşliğinde giderdi.


Karantina sürelerinin sona ermesiyle tedbiri elden bırakmayan köylüler, hijyen kurallarına riayet ederek sosyal mesafe kuralını da ihmal etmedi.


Derbent Köyü Muhtarı Yılmaz Dursun yaptığı açıklamada "Köyümüz 16 günlük karantina altına alınmıştı, köyde hayat durmuştu. Vatandaşlarımız da bu sürede yasağa, tedbirlere uydu. İhtiyaçlarımızı valilik kanalıyla Vefa Sosyal Destek gurubu tarafından karşılandı. Vatandaşın ihtiyacını köye getirdiler onlara tek tek evlerine dağıttım. Köylü kendini çok güzel bir şekilde izole etti, evlerinden ayrılmadılar, belirli bir sıkıntı da çıkmadı. Sağlık ekiplerinin taraması da 16 gün boyunca devam etti. Tüm ihtiyaçlarımız da valilik tarafından temin edildi. Köy halkı olarak dışarı çıkmadık" dedi.


16 günlük karantina sürecine uyduklarını söyleyen Ahmet Murat ise "Evimizde kaldık, kimseyle temas etmedik. Günümüz radyoda haberler dinleyerek, ibadet ederek, sohbet ederek geçti. İzole olduk kapımızı dışarıdan kilitledik kimseyi almadık" şeklinde konuştu.


Köy sakinlerinden Kasım İnan da "16 gün boyunca dışarı çıkmadık, karantina sürecine uyduk. Sağlığımıza dikkat ettik, kimseyle görüşmedik kendimizi izole ettik. Karantina süreci boyunca çocuklarımızı, torunlarımız özledik. Bağımıza bahçemize gidemedik. Temiz havayı özledik. Şimdi dışarı çıktık. vatandaşlarla sohbet ediyoruz, sosyal mesafe kuralına uyarak. Her şey yolunda" ifadelerine değindi. - YOZGAT

Karantina, Derbent, Yozgat, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.04.2020 10:18 Kaynak: İHA

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