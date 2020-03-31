"Karantina sonrası normal yaşama dönmek kolay değil" - Son Dakika
Son Dakika Sağlık 'Karantina sonrası normal yaşama dönmek kolay değil' - Son Dakika

"Karantina sonrası normal yaşama dönmek kolay değil"

6 saat önce

İngiltere'de yapılan bir araştırmaya göre koronavirüs karantinası altına alınmış kişilerin yüzde 54'ünün karantina sonlandıktan sonra da öksüren ve hapşıran kişilerden kaçındığını dile getiren Psikiyatrist Onur Okan Demirci, "Araştırmaya göre yüzde 26'sının kalabalık yerlere artık...

İngiltere'de yapılan bir araştırmaya göre koronavirüs karantinası altına alınmış kişilerin yüzde 54'ünün karantina sonlandıktan sonra da öksüren ve hapşıran kişilerden kaçındığını dile getiren Psikiyatrist Onur Okan Demirci, "Araştırmaya göre yüzde 26'sının kalabalık yerlere artık girmek istemediği, yüzde 21'inin halka açık hiçbir alana gitmediği saptanıyor. Bu kişilerin normal hayatlarına dönme süreçlerinin birkaç aydan üç yıla kadar uzadığı görülüyor" dedi.

İstanbul Gelişim Üniversitesi'nden Psikiyatrist Onur Okan Demirci, "Bu araştırma bizlere karantina süreci sonrası hemen normal yaşamlarımıza dönebilmemizin o kadar kolay olmadığını gösteriyor. Ne kadar sürede normale dönebileceğimizi ise karantina sürecinde alacağımız önlemler ile sürenin ve kayıplarımızın en aza indirilmesine bağlı olacağını rahatlıkla söyleyebilirim" diye konuştu.

"KISITLAMALAR TERS ETKİYE YOL AÇABİLİR"

Araştırmaların, karantina sürecinde alınan bazı kararların ters etkiye yol açabildiğini gösterdiğini belirten Demirci, "Örneğin; seyahat yasağı ve eve kapanma süreçlerinde insanların hastalık kaygısı ile birlikte nüfusun ve hastalığın yoğun olduğu bölgelerden az olduğu bölgelere gitmeye çalışarak hastalığı yanlışlıkla daha çok yaydığı durumlar görülüyor. Bu durum bize kısıtlamaların bile ters etkilere yol açabileceğini ve bu konuda oldukça dikkatli davranmamız gerektiğini gösteriyor" dedi.

"EN YÜKSEK PSİKOLOJİK STRES SEVİYESİNE SAHİP KİŞİLER 16-24 YAŞ ARALIĞINDA"

İstanbul Gelişim Üniversitesi'nden Psikiyatrist Onur Okan Demirci şunları söyledi:

"2007 yılında Avustralya da yaşanan influenza salgınında bir tane çocuk sahibi olanların olmayanlara göre 1.2 kat daha fazla psikolojik stres yaşadıkları tespit ediliyor fakat 3 veya daha fazla çocuk sahibi olan kişilerin ise psikolojik strese karşı daha dayanıklı oldukları gösterilmiştir. Bunun nedenleri fazla çocuk sahibi olmanın karantinanın sıkıcılığından kurtararak dikkat odağını dağıtması, çok çocuk sahibi olanların yaşlarının tek çocuk sahibi olanlara göre daha ileri olması, tek çocuğu olanların kaybetme kaygısının daha yüksek olabileceği olarak gösterilebilir. Bu araştırmanın sonucunda en yüksek psikolojik stres seviyesine sahip kişilerin 16-24 yaş aralığında olduğu gösteriliyor."

Karantina sürecinde her gün takip edilen haberlerin, rakamların ve ölüm oranlarının karantina sonrası da zihinlerde bir süre daha devam edeceğine vurgu yapan Demirci, "Karantina altında yaşadığımız sıkıntıların karantina sonrasında da karantinada kalınan sürenin kat be kat fazlası olarak devam edebileceğini unutmayalım. Sadece önümüzdeki birkaç haftalık süreci değil, sürecin sonunda çok daha uzun olabilecek psikolojik sorunların olduğu bir dönemi de ciddiyetle göz önünde bulundurmak gerekecektir" şeklinde konuştu.


İngiltere, Onur Okan, Karantina, Sağlık, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.03.2020 11:23 Kaynak: DHA

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