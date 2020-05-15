Karantina sonrası yaz aylarında sağlıklı beslenme tavsiyeleri

Havalar ısındıkça vücudun su ihtiyacı artıyor.Uzmanlar ısı ile kayıp artacağı için suyun vücut dengesine ne kadar önemli olduğunu her fırsatta dile getirirken mevsim dönümünün halsizliği vb etkilerini yaşamamak ve mevsime uyum sağlamanın önemine vurgu yapıyor.Medicana Bahçelievler Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Dyt. Fatmagül Yılmaz Öztürk karantina sonrası yaz aylarında beslenme hakkında önemli bilgiler verdi.

BESİNLER AŞIRI YAĞLI OLMAMALI

Dyt. Fatmagül Yılmaz Öztürk, "Tükettiğiniz besinlerin aşırı yağlı olmamasına dikkat edin. Sindirim sisteminin zorlanmaması için, sağlık sorunları yaşamamak için bu noktada en geçerli beslenme şekli Akdeniz Tipi Beslenme'dir. Bu beslenme şekli yağ oranı düşük, sebze ve meyve içeriği bol, şekerli gıdalar içermeyen bir beslenme planı olarak kısaca özetlenebilir" dedi ve ekledi: "Katı yağlar yerine zeytinyağı tüketiniz Uzayan günlerde yemekler aşırı geç saatlerde tüketilmemelidir. Ağır yağlı, kremalı, ağır soslu gıdalardan uzak durulmalıdır. Tatlı yemeden duramıyorum diyorsanız, hamurlu tatlılar yerine dondurma, meyve tatlıları, sütlü tatlılar, sorbe gibi hafif tatlılar sık tüketmemek kaydı ile yenebilir. Sıvı dengesini sağlamak için; ayran, cacık, soda/maden suyu tüketilebilir. Susamayı beklemeden su tüketiniz. Çok dışarıya çıkılmayan daha serin ortamlarda iseniz 2-2,5 litre, dışarıya çıkıyorsanız ve sıcak ortamlarda iseniz 3- 3,5 litre mutlaka su içmemiz gerekir. Su ihtiyacınızı karşılayıp karşılamadığınızı idrar renginizden takip edebilirsiniz. İdrarınızın çok koyu renkli olmaması lazım, renksize yakın, açık renkli olması yeterli su içtiğinizi gösterir."

GÜN IŞIĞINDAN FAYDALANMAYA ÖZEN GÖSTERİN

Öztürk şu konulara dikkat çekti; "Su içmeyi sevmiyorsanız, suyun içine meyveler, aromatik çay ve baharatlar ekleyebilirsiniz. Örneğin çubuk tarçın, karanfil, limon, mevsim meyveleri, limon vb gibi.. Mevsim sebze ve meyvelerini tercih ediniz. Zeytinyağlılar vücudun serin kalmasına destek olur. Günlük 5-8 porsiyon sebze ve meyve tüketmeye dikkat ediniz. Her gün en az 20 dakika sosyal mesafeye dikkat ederek, gün ışından faydalanmaya özen gösterin. Yaşanan izolasyon sürecini kilo alarak tamamladıysanız paniklemeden bir diyetisyenle bu yola çıkmanızı tavsiye ederim.

Gazete ve dergilerde ya da vb sosyal platformlarda paylaşılan size özel olmayan diyetlerden uzak durunuz. Sağlığınızın bozulmaması için buna özen gösterin. Her gün 30- 45 dakika yürüyüş yapınız veya evde basit yer egzersizleri yapınız.Yaz aylarında artan ısı ile gıda zehirlenmesine maruz kalmamak adına dış ortamlarda güvenilir alanlarda yemek yemeye, açıkta ve uzun süre kalmış gıdaları tüketmemeye dikkat etmek gerekir. Gıda zehirlenmelerinin de ölümcül olabileceğini unutmamak gerekir. Yaşanan sürecin, alınan güzel sonuçların güzel seyirde devamlılığı için restoran ve kafe gibi alanlarda da sosyal mesafeyi ve hijyen kurallarını gözetmeye çalışarak, normalleşme adımları doğrultusunda hareket ederek Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun açıklamalarını dikkate alıp sağlıkla kalalım."