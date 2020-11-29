Karantina süreci hipertansiyonu artırmada etkili - Son Dakika

Karantina süreci hipertansiyonu artırmada etkili

29.11.2020 11:43
Karantina süreci hipertansiyonu artırmada etkili, System.String[]

Karantina ve sosyal izolasyonun hipertansiyonu artırdığına dair araştırmalara açıklık getiren Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Ali Kemal Kalkan, "Evde olunan süre içerisinde hareketsiz kalmak, mevcut diyetlerin bozulması, stres ve kaygı hipertansiyon hastalığında artışa neden oluyor" dedi.

Karantina ve sosyal izolasyonun hipertansiyonu artırdığına dair araştırmalara açıklık getiren Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Ali Kemal Kalkan, "Evde olunan süre içerisinde hareketsiz kalmak, mevcut diyetlerin bozulması, stres ve kaygı hipertansiyon hastalığında artışa neden oluyor" dedi.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi İstanbul Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Ali Kemal Kalkan, son zamanlarda karantina ve sosyal izolasyon gibi uygulamaların yüksek tansiyon vakalarında artışa neden olduğuna dair sıklıkla yapılan araştırmalara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Demirören Haber Ajansı'na açıklamalarda bulunan Doç. Dr. Kalkan, "Karantinada olan insanların hipertansiyon hastası olmasalar bile tansiyonlarının arttığına dair önemli veriler içeren yazılar yayınlanmaya başladı. Evde kalınan süre içerisinde hareketsiz kalmak, yeme alışkanlıklarının değişmesi, kilo almak, stres ve kaygı hipertansiyon hastalığında artışa neden oluyor" diye konuştu.

"KARANTİNANIN HASTALARI KÖTÜ YÖNDE ETKİLEDİĞİNE DAİR İZLENİMLERİMİZ VAR"

Doç. Dr. Kalkan, "Yapılan birçok araştırmada beslenme alışkanlıklarının değişmesi, tuz tüketim miktarının artması, hareket alanının kısıtlanıp daha az hareket etmeye bağlı olarak hipertansiyon ve kardiyovasküler hastalıklarda kayda değer artış olmakla beraber hali hazırda hipertansiyon tanısı olan hastalarımızın takibinde pandemi süreci ile birlikte tansiyon regülasyonlarının bozulduğunu mevcut ilaç rejimlerinin yetersiz kaldığını gözlemleyebiliyoruz. Bu süreç içerisinde karantinanın hastalarımızı kötü yönde etkilediğine dair izlenimlerimiz var. İlaç tedavilerini arttırmak ve hayat tarzlarını değiştirmek zorunda kaldığımız hastalarımız oldu" ifadelerini kullandı.

Karantinada insanların kilo almaya daha fazla eğilimli olduklarına ve bunun doğuracağı sıkıntılara dikkati çeken Doç. Dr. Kalkan, kilo almanın hipertansiyonu artıran nedenler arasında olduğunu, stres hormonlarını arttırdığını ve kan basıncını yükselten etkenlerden olduğunu söyledi.

"HASTALARIMIZA EV İÇERİSİNDE HAREKET ETMELERİNİ ÖNERİYORUZ"

Hipertansiyon hastalarının koronavirüs enfeksiyonundan daha fazla etkilendikleri ve sonuçların diğer vakalara göre daha olumsuz olduğuna yönelik bulguların bulunduğunu söyleyen Ali Kemal Kalkan, hipertansiyon hastalarına şu tavsiyelerde bulundu:

"Hastalarımıza ev içerisinde hareket etmelerini öneriyoruz. Özellikle birtakım egzersiz programları tavsiye ediyoruz. Çok yoğun egzersizler önermiyoruz. Orta seviyeli, düzenli egzersizlerle kilo vermeleri gerekiyor. Tuzlu besinlerden uzak durmalarını ısrarla söylüyoruz. Vatandaşların, stresten uzak durarak, gelecekle ilgili daha umutlu olmaları gerekiyor. Egzersiz yapamayacak hastalarımıza da daha az otur daha fazla hareket et gibi bir prensip benimsetiyoruz. Sigara ve alkol tüketimini bırakmalarını da öneriyoruz."


Karantina süreci hipertansiyonu artırmada etkili
Karantina süreci hipertansiyonu artırmada etkili
Karantina süreci hipertansiyonu artırmada etkili

Sağlık, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Sağlık Karantina süreci hipertansiyonu artırmada etkili - Son Dakika


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