Karantina süreci sona eren vatandaşlar evlerine gönderiliyor - Son Dakika

Karantina süreci sona eren vatandaşlar evlerine gönderiliyor

Çankırı'da gözlem altındaki 262 kişi evlerine uğurlandı

ÇANKIRI - Korona virüs tedbirleri kapsamında yurt dışından Çankırı'ya getirilerek 14 günlük tedbir amaçlı gözlem altında tutulan 262 kişi evlerine uğurlandı.

Salgın olarak ilan edilen korona virüs tedbirleri kapsamında alınan geniş güvenlik önlemleri devam ediyor. Korona virüs tedbirleri kapsamında, İngiltere'nin başkenti Londra'dan Türkiye'ye getirilen 262 vatandaş, 17 Nisan tarihinden itibaren Çankırı'da bulunan Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı yurtta karantina altına alınmıştı. Geçen süreç boyunca AFAD, Kızılay, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından ihtiyaçları karşılanan vatandaşların gözlem süresi sona erdi. Sosyal mesafeyi korumak amacıyla tek tek çıkarılan vatandaşlar 15 farklı otobüsle memleketlerine uğurlanırken yapılan testlerinde de herhangi bir pozitif vaka çıkmadığı ifade edildi.

"Evlerine ulaşana kadar takipçileri olacağız"

Süreci değerlendiren AFAD İl Müdürü Abdullah Özçelik, "14 gün sonunda Londra'dan ilimize gelen misafirlerimizi herhangi bir sıkıntı olmadan evlerine uğurladık. Şu an itibariyle hiçbirinde pozitif vaka çıkmadı. Yurdumuzu boşalttık. Hepsini araçlarımızla evlerine kadar bırakacağız. Evlerine ulaşana kadar takipçileri olacağız. Toplamda 34 ile gönderdik misafirlerimizi. Ayrı ayrı 15 araçla sosyal mesafe kuralına uyarak araçlara yerleştirildi ve illerine gönderildi" ifadelerine yer verdi.

"Tüm personelimizde özverili bir çalışma sergiledik"

Süreç boyunca yapılan çalışmaları anlatan Gençlik ve Spor İl Müdürü Sadık Ak, "14 günlük karantina sürecimiz başından bu yana tüm personelimizle özverili bir çalışma sergiledik. Misafirlerin genel eğilimlerine de baktığımızda sürecin iyi geçtiğini görüyoruz. Onların çıkıştaki memnuniyetlerinden iyi geçtiğini gördük. Başarılı şekilde bu süreci AFAD, Kızılay ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce koordineli bir şekilde gerçekleştirdik. Misafirlerimizi de sorunsuz evlerine yolcu ettik. Bizim için sevindirici olan da burada herhangi bir pozitif vakanın çıkmamış olmasıdır" şeklinde konuştu.