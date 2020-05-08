Karantina süreci sona erenlerden geriye teşekkür mektuplar kaldı - Son Dakika

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Fransa'dan getirilerek Kütahya'daki yurtlarda gözlem altında tutulduktan sonra tahliye edilen bazı kişiler, mektup bırakarak duygularını ifade etti.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Evliya Çelebi Yerleşkesi'ndeki Dumlupınar Öğrenci Yurdu'na yerleştirilen Türk vatandaşlarının 14 günlük karantina sürelerinin dolmasının ardından yurt görevlileri odaları temizlemek için katlara çıktı. Görevliler, odalarda 10'a yakın mektup ve teşekkür yazısı buldu.

Hanife Kurt, bıraktığı mektubunda, "Bizler Recep Tayyip Erdoğan'ın büyüklüğünü, iyiliğini anlamış olduk. Anladım ki devletimiz çok büyük, büyük işler yapıyor. Verdiğimiz oylar sonuna kadar helal olsun." ifadelerini kullandı. 1 Mayıs günü mehter takımıyla yurdun önünde kendilerine çok büyük moral verildiğini anlatan Kurt'un mektubu şöyle:

"Sonrasında ise Kur'an, ilahi, dua ile akşam iftarımızı yaptık. Yurttaki sağlıkçı ve temizlikçilere ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Kalın sağlıcakla."

Sivaslı olduğunu ifade eden Güler Ergin ise yazdığı mektupta, şunları kaydetti:

"Biz Sivaslıyız, gardaş deriz, kelle yeriz, etli ekmek yeriz ve misafiri çok severiz. Buranın yurt müdürünü, Gençlik ve Spor Bakanını Sivas'a bekleriz. Hepiniz birlikte gelin. Allah'a emanet olun. Cümlenizden Allah razı olsun. Hoşça kalın. Bir garip vatandaş."

Bırakılan diğer isimsiz mektup ve notlarda da yurtta kendilerine hizmet edenlere teşekkür ifadeleri yer aldı.