Karantina süreci tamamlanan 80 kişi memleketlerine uğurlandı - Son Dakika

Vatandaşlara, Burdur'un yöresel lezzeti ceviz ezmesi ile çam ve lavanta fidanları hediye edildi.

Testleri negatif çıkan vatandaşlar, sosyal mesafe kuralını dikkate alarak ve maske takarak bindikleri otobüslerle memleketleri Hatay 'a uğurlandı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesindeki Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) İstiklal Yerleşkesi'nde bulunan Fereli Sinan Efendi ve Asımın Nesli erkek yurtlarına yerleştirilen 80 kişinin 14 günlük karantina süreci tamamlandı.

Suudi Arabistan 'dan getirilerek yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Burdur 'da öğrenci yurdunda gözetim altına alınan 80 Türk vatandaşı, karantina sürelerinin dolmasının ardından memleketlerine gönderildi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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