Karantina Sürecinde Nasıl Beslenmeliyiz?

Dolunay Diyet ve Beslenme Danışmanlığı Diyetisyeni Tamay Şahin, karantina sürecinde nasıl beslenmemiz gerektiğini anlattı.

Karantina günlerine özel bir beslenme

programı olmadığını ancak sağlıklı beslenme kurallarına uyulması gerektiğini

söyledi. Dört yapraklı yonca ve tabak modeli gibi beslenme sistemlerinin, gün

içerisinde ve bir tabakta her besin grubunun yer alması anlamına geldiğini

ifade etti. Sağlıklı beslenme planlamasına uygun, paketli gıdalardan yoksun ve

hareketli bir gün geçirildiği sürece karantina günlerinde sağlıklı beslenildiğini

belirtti.

Şahin, "Yeterli şekilde protein almak, sebze meyve kullanmak, vitamin ve mineral kullanmak da hem bağışıklık sistemini kuvvetlendirecek, hastalığa yakalanmanızı engelleyecektir hem de karantina döneminde kilo almanızı engelleyecektir." dedi.