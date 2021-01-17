Karantina Sürecinde Nasıl Beslenmeliyiz?

Dolunay Diyet ve Beslenme Danışmanlığı Diyetisyeni Tamay Şahin, karantina sürecinde nasıl beslenmemiz gerektiğini anlattı.
Karantina günlerine özel bir beslenme
programı olmadığını ancak sağlıklı beslenme kurallarına uyulması gerektiğini
söyledi. Dört yapraklı yonca ve tabak modeli gibi beslenme sistemlerinin, gün
içerisinde ve bir tabakta her besin grubunun yer alması anlamına geldiğini
ifade etti. Sağlıklı beslenme planlamasına uygun, paketli gıdalardan yoksun ve
hareketli bir gün geçirildiği sürece karantina günlerinde sağlıklı beslenildiğini
belirtti.
Şahin, "Yeterli şekilde protein almak, sebze meyve kullanmak, vitamin ve mineral kullanmak da hem bağışıklık sistemini kuvvetlendirecek, hastalığa yakalanmanızı engelleyecektir hem de karantina döneminde kilo almanızı engelleyecektir." dedi.
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