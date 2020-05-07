Karantina sürecinde odalarını kullandığı kız öğrencilere burs verecek - Son Dakika

Karantina sürecinde odalarını kullandığı kız öğrencilere burs verecek

Suudi Arabistan'dan gelerek 14 günlük karantina sürecini Mersin Kız Yurdunda geçiren Türk vatandaşı, odasını kullandığı 3 kız öğrenciye eğitimleri boyunca burs vermek istediğini söyledi

MERSİN - Suudi Arabistan'dan gelerek 14 günlük karantina sürecini Mersin Kız Yurdunda geçiren Türk vatandaşı, odasını kullandığı 3 kız öğrenciye eğitimleri boyunca burs vermek istediğini söyledi.

Mersin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Suudi Arabistan'da berberlik yapan 44 yaşındaki Gökmen Aşkaroğlu, 18 Nisan tarihinde Türkiye'ye döndüğünde 14 günlük karantina sürecini Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Mersin Kız Yurdunda geçirdi. Mersin'deki karantina sürecini tamamlayarak memleketi Hatay'a dönen Aşkaroğlu, kendisine gösterilen ilgiden dolayı odasını kullandığı 3 kız öğrenciye burs vereceğini açıkladı.

18 Nisan tarihinde Mersin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Mersin Kız Yurduna 14 günlük karantina sürecini geçirmek üzere giriş yaptığını söyleyen Aşkaroğlu, "Bizleri yurt dışından getirerek yurtlara yerleştiren devletimize, bu süreçte bizlere her konuda yardımcı olan devlet büyüklerimize çok teşekkür ediyorum. Ayrıca karantina süreci boyunca bizlerle her konuda ilgilenen yurt idaresine, temizlik, güvenlik ve sağlık personellerimize şükranlarımı sunuyorum. Herşey çok güzel bakımımız, yemeklerimiz çok şükür hiç bir eksiğimiz olmadı. Odalarını kullandığım öğrencilere burs vermek istedim, çünkü bende iki kız çocuğu babasıyım. Gönlümden geçtiği için ufakta olsa öğrencilerimize yardımda bulunmak istiyorum" dedi.