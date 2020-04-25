Karantina sürecini tamamlayan 11 sağlıkçı, görev yerlerine uğurlandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Karantina sürecini tamamlayan 11 sağlıkçı, görev yerlerine uğurlandı - Son Dakika

Karantina sürecini tamamlayan 11 sağlıkçı, görev yerlerine uğurlandı

19 dakika önce

Şırnak'a atanan ve 14 günlük karantina sürecini tamamlayan 11 sağlık personeli, alkışlarla görev yerlerine gönderildi.

Şırnak'a atanan ve 14 günlük karantina sürecini tamamlayan 11 sağlık personeli, alkışlarla görev yerlerine gönderildi.

Sağlık Bakanlığının 32 bin personel alımında kente ataması yapılan sağlık çalışanları, İdil ilçesindeki öğrenci yurdunda 14 günlük karantina sürecini tamamladı.

Personel, İdil Devlet Hastanesi yöneticileri ve yurttaki sağlık çalışanlarının alkışları eşliğinde görev yerlerine uğurlandı. Sağlıkçılar, yeni görev yerlerine Sağlık-Sen Şırnak Şubesinin tahsis ettiği araçlarla gitti.

Şube Başkan Vekili Sabgatullah Anmal, sağlıkçıların da koronavirüsüne karşı önlem alması gerektiğini belirterek, "İnşallah en kısa sürede bu mücadeleyi kazanarak insanlarımıza sağlıkla yaşayabilecekleri günleri hep birlikte armağan etmiş olacağız." dedi.

Karantina sürecini tamamlayan 11 sağlıkçı, görev yerlerine uğurlandı

Şırnak, İdil, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.04.2020 01:42 Kaynak: AA

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