Karantina sürecini tamamlayan vatandaş: "Korktuk ama bize çok güzel baktılar"

Polonya'dan getirilen ve Ordu'da karantinaya alınan 212 Türk vatandaşı, 14 günün ardından memleketlerine uğurlandı

ORDU - Polonya'nın Varşova kentinden 14 gün önce Ordu'ya getirilen Türk vatandaşları, karantina süreçlerini tamamladı. Otobüsler ile memleketlerinde gönderilen vatandaşlar, bu süreçte ilginin çok güzel olduğunu söylediler.

Aralarında işçi ve öğrencilerin bulunduğu 212 Türk vatandaşı, 14 gün önce Türk Hava Yolları'na ait uçakla Ordu- Giresun Havalimanı'na iniş yaptı. Vatandaşlar otobüs eşliğinde, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı Lebibe Ergin Karlıbel Öğrenci Yurdu'na getirilerek karantina altına alındı. 14 günlük süreci tamamlayan vatandaşlar, otobüsler ile memleketlerine gönderildi.

"Kilo alarak gideceğim diye düşündüm"

Vatandaşlar, 14 günlük karantina sürecinde çeşitli aktiviteler yaptıklarını ve yetkilerin kendileri ile yakından ilgilendiklerini belirtti. Karantinaya gelirken korktuğunu ancak bu sürede zarfında her türlü ihtiyaçlarının karşılandığını belirten Zeynep Dinç, "Çok güzel karşılandık, 3 öğün yemeğimizi yedik, hatta kilo alarak gideceğim diye düşündüm" ifadelerine yer verdi.

Memleketlerine uğurlanan vatandaşlara kurumlar tarafından çeşitli hediyeler ve gıda yardımı da yapılırken, Ordu Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası tarafından yurttan ayrılan vatandaşlara müzik gösterisi de sunuldu.

(SK-SLH-ÖK-Y)