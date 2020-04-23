Karantina sürecini tamamlayanlar teşekkür mektupları bıraktı - Son Dakika
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Karantina sürecini tamamlayanlar teşekkür mektupları bıraktı

6 saat önce

Cezayir'den getirilerek tedbirler kapsamında 14 günlük karantina sürecini Şanlıurfa'daki Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı yurtlarda tamamlayan vatandaşlar, sunulan hizmet ve imkanlardan dolayı emeği geçenlere teşekkür mektupları bıraktı.

Karantina sürecini tamamlayanlar teşekkür mektupları bıraktı, System.String[]

Cezayir'den getirilerek tedbirler kapsamında 14 günlük karantina sürecini Şanlıurfa'daki Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı yurtlarda tamamlayan vatandaşlar, sunulan hizmet ve imkanlardan dolayı emeği geçenlere teşekkür mektupları bıraktı.

Aralarında asker, işçi ve öğrencilerin de bulunduğu 315 Türk vatandaşı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonunda, Dışişleri, İçişleri, Sağlık, Ulaştırma ve Altyapı bakanlıklarının yürüttüğü çalışmayla Cezayir'den kalkan Türk Hava Yollarına ait uçakla 5 Nisan'da Türkiye'ye getirildi.

Kovid-19 önlemleri kapsamında Şanlıurfa'daki Gençlik ve Spor Bakanlığı yurtlarına yerleştirilen misafirler, 14 günlük karantina sürecini tamamlayarak memleketlerine uğurlandı.

Yurtlardan ayrılırken geride duygu dolu mektuplar bırakan vatandaşlar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere bakanlara ve kendileriyle ilgilenen herkese teşekkür etti.

Hemen hemen her mektupta süreç boyunca devletin sağladığı imkanlardan duyulan büyük memnuniyet kaleme alındı.

Mektupların bazılarında şu ifadelere yer verildi:

"Dünyada bu hizmetlerin para karşılığıyla yapıldığını haberlerden duyduk. Ülkemizde ekonomik anlamda haçlılara karşı bir mücadele verildiği halde yine de ücretsiz hizmet aldık. Bu durumda koronavirüs gösterdi ki biz gerçekten büyük bir devlete sahibiz, elhamdülillah. Allah devletimize zeval vermesin."

Gelecek nesillerin Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin büyük bir devlet olduğunu bileceğini ifade eden mektup sahibi, "Çünkü dünyada hiçbir devlet Türkiye'nin yaptığını başaramadı. Kendi halkına evladı gibi muamele eden tek devlet dünyada Türkiye'dir, saygılarımla..." değerlendirmesinde bulundu.

"Şükürler olsun bu aziz milletin ve şanlı devletin evladıyız"

Bir başka mektupta ise şu ifadelerle duygular anlatıldı:

"Biz aziz Türkiye Cumhuriyeti'nin şefkatini 3 bin kilometre uzakta Cezayir'de hissettik, elhamdülillah. Rabbime şükürler olsun bu aziz milletin, şanlı devletin evladıyız. Hamdolsun. Başta Cumhurbaşkanımıza, Dışişleri Bakanımıza ve emeği geçenlere en kalbi şükranlarımı muhabbetle saygıyla sunuyorum. Yüce Rabb'imden temennim odur ki şanlı, şerefli ve çok şefkatli milletimiz ve devletimiz tüm dünyadaki gariplere, mazlumlara umut ve ışık olsun, cihan devleti olsun. Allah'ın izniyle inşallah."

Başka bir mektupta ise "Bizi 15 gün boyunca misafir eden Hacer Ana Yurdu görevlileri hepinize çok teşekkürler. Ailemizi bu salgından korumak için bizi 15 gün ailemizden uzak tuttunuz. Karantina süreci boyunca hoşgörünüzü, güler yüzünüzü ve misafirperverliğinizi hiç unutmayacağız. Bize emeği geçen herkese teşekkürler. Yüce Allah ülkemizi bu ve bunun gibi hastalık ve belalardan korusun inşallah." ifadeleri yer aldı.

Karantina, Şanlıurfa, Cezayir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.04.2020 11:10 Kaynak: AA

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