Karantina süreçleri sona erdi hepsi evlerine bırakılacak - Son Dakika

Çankırı'da, korona virüs tedbirleri kapsamında Katar'dan getirilerek karantinaya alınan 162 Türk vatandaşı, sürelerinin dolmasının ardından memleketlerine gönderildi.



Korona virüs tedbirleri kapsamında 14 gün önce uçakla Katar'dan Ankara'ya getirilerek kara yoluyla Çankırı'ya alınan 162 kişinin karantina süreleri sona erdi. Yine sosyal mesafe kurallarına uygun bir şekilde yurtlardan çıkarılan vatandaşlar, yapılan son kontrollerin ardından 14 otobüsle 30 farklı şehre uğurlandı. Karantina süreleri dolan vatandaşların evlerine varana dek takipçisi olunacak.



Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan AFAD İl Müdürü Abdullah Özçelik, emeği geçen herkese teşekkürlerini iletti. Özçelik, "Misafirlerimizin tamamını memnun bir şekilde uğurluyoruz. Toplamda 14 otobüsle 30 farklı şehre gönderiyoruz. Evlerine gidene kadar hepsinin takipçisi olacağız" dedi.



Herhangi bir pozitif vaka çıkmadığını kaydeden Gençlik ve Spor İl Müdürü Sadık Ak ise bu süreçte emeği geçen herkese teşekkürlerini iletti.



Katar'dan getirilerek karantinada tutulan Cesur İnce de karantina sürecinde herkesin kendilerine çok iyi davrandığını vurgulayarak kentten de mutlu bir şekilde ayrıldığını dile getirdi. - ÇANKIRI