Karantina süreleri dolan 233 kişi evlerine gönderildi - Son Dakika

Sağlık görevlileri tarafından kontrolden geçirilen vatandaşlar, otobüslere bindirilerek 52 ile gönderildi.

Türkiye 'ye dönmelerinin ardından 26 Nisan'da Gençlik ve Spor Bakanlığına ait Melikgazi , Hunat Hatun ve Develi yurtlarına yerleştirilen 233 kişinin 14 günlük karantina süresi doldu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Etiyopya 'dan Kayseri 'ye getirilerek burada karantinaya alınan 233 kişi, gözlem sürelerinin dolmasının ardından evlerine uğurlandı.

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