Karantina süreleri dolan 94 kişi Tokat'tan ayrıldı - Son Dakika

İSPANYA'dan getirildikten sonra Tokat'ta Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) yurduna yerleştirilen 94 Türk vatandaşı, 14 günlük karantina süresinin dolmasının ardından evlerine uğurlandı.Dışişleri Bakanlığının çalışmasıyla 59 ülkeden yaklaşık 25 bin kişiyi tahliye operasyonu kapsamında İspanya'dan Tokat'a getirilen 94 Türk vatandaşı, Kredi ve Yurtlar Kurumu bünyesindeki Ballıca Yurdu'na yerleştirildi. Burada 14 gün boyunca karantinada tutulan kişilerde her hangi bir sağlık sorununa rastlanmadı. Karantina sürelerinin dolmasıyla birlikte 59 kişi bu sabah son kontrolleri yapıldıktan sonra, evlerine gitmek üzere yurttan ayrıldı.