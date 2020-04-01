Karantina süreleri dolan umreciler, Karabük'e döndü - Son Dakika

Karantina süreleri dolan umreciler, Karabük'e döndü

UMRE dönüşü Ankara'daki yurtlara yerleştirilen 95 kişi, karantina sürelerinin dolması üzerine Karabük'e geldi.

UMRE dönüşü Ankara'daki yurtlara yerleştirilen 95 kişi, karantina sürelerinin dolması üzerine Karabük'e geldi. Koronavirüs tedbirleri kapsamında umreden geldikten sonra Ankara'nın Haymana ve Gölbaşı ilçelerinde bulunan 2 yurtta, 14 gün karantina altında tutulan ve test sonuçları negatif çıkan vatandaşlar, Karabük'e döndü. 95 kişi, otobüsler ile Karabük Otogarı'na getirildi. Yakınları tarafından karşılanan vatandaşlar, karantina sürecinde kendilerine çok iyi bakıldığını ifade ederek, yetkililere teşekkür etti.



Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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