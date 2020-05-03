Karantina süreleri tamamlanan 175 vatandaş memleketlerine uğurlandı - Son Dakika

Karantina süreleri tamamlanan 175 vatandaş memleketlerine uğurlandı

MUŞ - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında Muş'a getirilerek 14 gün gözlem altında tutulan 175 Türk vatandaşı memleketlerine uğurlandı.

Muş'a 19 Nisan'da KKTC'den getirilen ve Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Müştakbaba Öğrenci Yurduna yerleştirilen 175 vatandaşın karantina süreci tamamlandı. Gözlem süresi ve sağlık kontrolü sona eren vatandaşlar, kendilerine sunulan hizmet ve yakın ilgiden duydukları memnuniyeti ifade ederek yurt personeli, AFAD, Kızılay, Muş Belediyesi ve sağlık çalışanlarına çiçek hediye ederek teşekkür etti.

Karantinadan çıkan vatandaşlar memleketlerine uğurlanmanın sevinci ile yurt bahçesinde kurban kesimi gerçekleştirdi.

Sosyal mesafe kuralına dikkat ederek yurttan çıkan vatandaşlar, dezenfekte edilen otobüslerle memleketlerine uğurlandı.