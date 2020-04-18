Karantina süreleri tamamlanan 320 kişi Tokat'tan ayrıldı - Son Dakika

Karantina süreleri tamamlanan 320 kişi Tokat'tan ayrıldı

TOKAT'ta Cezayir 'den gelen, Kredi Yurtlar Kurumu 'na ait 2 yurtta gözetim altında tutulan 320 Türk vatandaşı14 günlük sürelerinin dolmasıyla birlikte evlerine uğurlandı.

Cezayir'den gelenlerde 14 gün süren karantina boyunca herhangi bir rahatsızlığı olmadığını belirten Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Çağlar , "Cumhurbaşkanımızın talimatı ile Türk vatandaşlarımızın ülkemize getirilmesi devam ediyor. Tokat'a ilk kafile Cezair'den geldi, 308 vatandaşımız. Bunlardan 170'i Mehmet Emin Tokadi, 138'i ise Aydoğan Aydın Yurdunda 14 karantinada kaldılar. Bugün bu kafilelerimizi yolcu ediyoruz. Giderken herkes çok mutlu, teşekkür ederek gidiyorlar. Giderken ellerine maske, eldiven ve yollukları veriliyor. Şu anda yolcu ettiklerimizin arasında hiç bir pozitif hastaya veya basit gribal enfeksiyona bile rastlanmadı. Şu an sağ salim evlerine gönderiyoruz." dedi.

Beklentinin üzerinde karşılandıklarını ifade eden misafirlerden Bayram Kaya , "Günlerimiz çok güzel geçti, iyi baktılar. Beklediğimizin üzerinde güzel şeyler oldu, temizlik, yemek, gıda konusunda. İşçiler için 15 günlük bir tatil oldu diyebilirim. İşçi olarak çalışıyorum. Cezayir'den geldik. Hava yolu ile geldik. Tokat Valiliği ve AFAD Müdürlüğüne çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Silaj Memiş ise, "Burada 14 gün karantinada kaldık. Arkadaşlar çok ilgilendi. Her şeyimizle ilgilendi, çok temiz geçti. Ailemize gidiyoruz. Hep ailemiz için sağlıklı kalalım." ifadelerini kullandı.