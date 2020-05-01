Karantina süreleri tamamlanan Kuveyt'ten getirilen işçiler, davul zurnayla uğurlandı - Son Dakika

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Kuveyt'ten getirilerek Burdur ve Isparta'da yerleştirildikleri yurttaki gözetim süreleri tamamlananlar, davul zurnayla memleketlerine uğurlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla 59 ülkeden yaklaşık 25 bin Türk vatandaşının Ramazan ayı ve bayramı evlerinde geçirebilmesi için başlatılan tahliye çalışmaları kapsamında, Kuveyt'te çalışan işçiler ile ailelerinin Burdur ve Isparta'daki Gençlik ve Spor Bakanlığı yurtlarındaki karantina süreci tamamlandı. Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) İstiklal Yerleşkesi'nde bulunan Fereli Sinan Efendi ve Asımın Nesli erkek yurtlarında yerleştirilen 269 kişinin önce yurttan çıkış işlemi yapıldı. Yurtlarda kaldıkları sürede yapılan sağlık kontrollerinde Kovid-19 testi pozitif çıkan 4 kişi de hastanede tedaviye alındı. Davul zurna eşliğinde uğurlanan işçiler, 21 araçla 42 kentte uğurlandı.

"Ailem bana bu kadar bakamazdı"

Bolu'ya giden işçilerden Nihat Uzun gazetecilere yaptığı açıklamada, "Devlet babaya teşekkür ederim." diyerek memnuniyetini dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a minnetini ifade eden Uzun, "14 gün çok güzel geçti, buradaki hizmet hiçbir yerde yok. Ailem bana bu kadar bakamazdı. Burada her şey ayağıma geliyordu." diye konuştu.

Niğdeli Recep Kibar da yurt müdürlüğünün kendilerini rahat ettirmek için ellerinden geleni yaptığını belirterek " Türkiye'nin vatandaşlarına verdiği değeri dünyanın hiçbir ülkesinde görmedim. Kuveyt'te nüfus çok olmamasına rağmen gelmek istedim, ülkemden başka bir yerde can güvenliğimin olduğunu düşünmüyorum. Evime gideceğim için çok mutluyum, Allah herkesten razı olsun, evime kadar götürecekler." ifadesini kullandı.

Isparta'daki Murat Hüdavendigar Erkek Öğrenci Yurdu'nda 14 günlük gözlem süresini tamamlayan 76 kişi de sağlık kontrollerinin ardından memleketlerine uğurlandı.