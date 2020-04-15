Karantina süresi biten 201 kişi evlerine gönderildi - Son Dakika

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Karantina süresi biten 201 kişi evlerine gönderildi
6 saat önce
Karantina süresi biten 201 kişi evlerine gönderildi BURSA - Yurt dışından gelip korona virüs ile mücadele kapsamında Bursa'daki öğrenci yurtlarında karantina altında tutulan 201 kişi memleketlerine gönderildi.
Karantina süresi biten 201 kişi evlerine gönderildi
BURSA - Yurt dışından gelip korona virüs ile mücadele kapsamında Bursa'daki öğrenci yurtlarında karantina altında tutulan 201 kişi memleketlerine gönderildi. Kalan 5 kişinin ise test sonuçlarına göre gönderileceği bildirildi.
14 gün önce Sırbistan, Belarus ve Katar'dan getirilen 206 Türk vatandaşı, Bursa'daki Emir Sultan ve Mehmet Zahit Kotku Öğrenci Yurdu'na yerleştirildi. Öğrenci yurdundaki 14 günlük karantina süreleri sona eren ve korona virüs testi negatif çıkan 201 kişi, İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı koordinesinde memleketlerine gönderildi. Kalan 5 kişinin ise test sonuçlarının durumuna göre gönderileceği belirtildi.
Yetkililerin sosyal mesafe kuralına dikkat ederek uğurladığı 201 kişi, sağlık kontrollerinin ardından AFAD'a ait araçlarla memleketlerine gönderildi.
Haber Yayın Tarihi: 15.04.2020 08:43 Kaynak: İHA
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