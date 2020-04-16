Son Dakika › Yaşam › Karantina süresi dolan 103 kişi evlerine uğurlandı - Son Dakika
Karantina süresi dolan 103 kişi evlerine uğurlandı
6 saat önce
Korona virüsü kapsamında yurt dışından Sakarya'ya ya getirilerek buradaki yurtlara yerleştirilen 103 kişi karantina süresinin bitmesinin ardından evlerine gönderildi.
Korona virüsü kapsamında yurt dışından Sakarya'ya ya getirilerek buradaki yurtlara yerleştirilen 103 kişi karantina süresinin bitmesinin ardından evlerine gönderildi.
Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyayı saran korona virüsü kapsamında yurt dışında yaşayan kişiler tedbir amaçlı Türkiye'ye gönderilmişti. Ukrayna'dan gemiyle Türkiye'ye 4 Nisan'da giriş yapan 103 öğrenci Sakarya'nın Serdivan ilçesindeki Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumuna (KYK) bağlı Rahime Sultan ve Arif Nihat Asya yurtlarındaki yurtlara yerleştirilmişti. Buradaki yurtlarda 14 gün gözlem altında tutulan toplam 103 öğrenci karantina süresinin bitmesinin ardından evlerine gönderildi. - SAKARYA
Haber Yayın Tarihi: 16.04.2020 12:49 Kaynak: İHA
Son Dakika 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın, Türkiye'ye gelirse infaz düzenlemesinden yararlanacak ve cezası düşecek Çin, Esed rejimine koronavirüse karşı sadece 2 koli yardım gönderdi Şarkıcı Gülşen, cesur mini elbiseli ev pozuyla herkesi mest etti Türkiye, "koronavirüse karşı en güvenli ülkeler listesinde" 36'ncı sırada yer aldı Bilim Kurulu Üyesi Yamanel: 20-45 yaş arası çok vaka var Son dakika: DSÖ, Türkiye'deki vaka sayısını bazı Avrupa ülkeleriyle kıyasladı: Azalma yok, artış var Milli Dayanışma Kampanyası'nda toplanan bağış miktarı 1 milyar 689 milyon liraya ulaştı Yaş engeline takılan Zafer Ergin, Arka Sokaklar'ın çekiminde yer almayacak Honda Türkiye, 20 Nisan tarihinde üretime tekrar başlayacak Kamerunlu Samuel Eto'o, ülkesinde 100 bin kişiye yardımda bulunacak Son Dakika: ABD'de koronavirüs salgını nedeniyle bir günde 4 bin 931 kişi hayatını kaybetti Hafta sonu pazarları sokağa çıkma yasağı nedeniyle cuma ve pazartesi günleri kurulacak ABD Savunma Bakanı Esper: "Çin'in Kovid-19'la ilgili gerçekleri saklamasına göz yumamayız" Dünya'nın dilindeki o hemşire sadece DHA'ya konuştu: oğlumu bir aydır görmüyorum Oxford Üniversitesi, koronavirüs aşısı için insan üzerindeki testlere gelecek hafta başlayacak