Karantina süresi dolan 149 kişi evlerine gönderildi - Son Dakika

Burada karantina süreleri dolan 179 kişinin son sağlık kontrolleri yapıldı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonunda, ilgili bakanlıkların yürüttüğü ortak çalışmayla farklı ülkelerden kente getirilen 179 kişi, Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Mahmut Sami Ramazanoğlu Kız Öğrenci Yurdu'nda misafir edildi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yurt dışından getirilerek Adana 'da yerleştirildikleri yurtta karantina süreleri dolan 179 kişi evlerine gönderildi.

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