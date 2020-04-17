Karantina süresi dolan 151 kişi evlerine gönderiliyor - Son Dakika

Muğla'da, yurt dışından getirilerek yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında öğrenci yurtlarında gözlem altına alınan 151 kişinin, tahliye işlemlerine başlandı.

Kente 4 Nisan'da getirilip Kredi Yurtlar Kurumuna bağlı yurda yerleştirilen, aralarında öğrencilerin de bulunduğu 151 kişinin, 14 günlük karantina süresi doldu.

Polis ekipleri de yurt ve çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı.

Yapılan sağlık kontrollerinin ardından yetkililerin sosyal mesafe kuralına dikkat ederek uğurladığı vatandaşlar, otobüslerle memleketlerine gönderildi.

Yurttan ayrılanlar, görevliler tarafından kendilerine gösterilen ilgiden çok memnun kaldıklarını belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.