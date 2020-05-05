Son Dakika › Güncel › Karantina süresi dolan 168 vatandaş memleketlerine gönderildi - Son Dakika
Karantina süresi dolan 168 vatandaş memleketlerine gönderildi
6 saat önce
Korona virüs tedbirleri kapsamında Suudi Arabistan'dan getirilen ve Denizli'de karantina altına alınan 168 vatandaş 14 günlük karantina süresinin dolmasının ardından memleketlerine gönderildi.
Korona virüs tedbirleri kapsamında Suudi Arabistan'dan getirilen ve Denizli'de karantina altına alınan 168 vatandaş 14 günlük karantina süresinin dolmasının ardından memleketlerine gönderildi.
Dışişleri Bakanlığı tarafından geçtiğimiz günlerde uçakla Suudi Arabistan'dan getirilen 168 Türk vatandaşı Denizli'de Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde bulunan Kredi ve Yurtlar Kurumuna (KYK) bağlı İbn-i Haldun Erkek Öğrenci Yurdunda 14 boyunca karantinada kaldı. 168 vatandaş karantina süresinin dolmasının ardından AFAD koordinasyonunda sosyal mesafe kurallarına uygun şekilde bindirildikleri otobüslerle memleketlerine gönderildi. - DENİZLİ
Haber Yayın Tarihi: 05.05.2020 09:41 Kaynak: İHA
Son Dakika Survivor tarihinde bir ilk! Oyunu kazanan yarışmacılar, Instagram'da canlı yayın yapacak Şarkıcı Ebru Polat, Nihat Hatipoğlu'nun programına video göndererek soru sordu Fenomen Murat Övüç'ten Nur Yerlitaş itirafı: Beni o meşhur etti, cebime demet demet para koyardı Şarkıcı Erhan Güleryüz, müzisyenlere Grup Yorum için çağrı yaptı: Gelin konserde beraber şarkı söyleyelim Yılmaz Erdoğan, Acun Ilıcalı'yı aradı: Ersin'in köpeğinin öldüğünü söylersek adamı kaybedebiliriz Bahar Şahin, yeni yaşını cesur mini elbiseli pozuyla kutladı Şarkıcı Nilay Dorsa, akıma uyarak evinin terasında güneşlendi Sanatçı Haluk Levent'in çağrısıyla gecekonduda yaşayan Ülker teyze, yeni evine kavuştu Survivor'da çizilen resimler açık arttırma ile satılacak! Elde edilen gelir Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışlanacak Yeşilçam'ın ok kirpikli efsane güzeli, Twitter'a damga vurdu Özcan Deniz eski eşi Feyza Aktan ile yeniden evleniyor Esra Erol, canlı yayında konuğunun koronavirüs testinin pozitif olduğunu öğrendi Pınar Altuğ çok sert çıktı: Eşime ve kızıma uzanan dili koparırım Karantina günlerini İzmir'deki evinde geçiren Gizem Karaca, organik tarıma başladı Cumhurbaşkanı Erdoğan güzellik salonlarının açılacağı tarihi verdi, ilk randevuyu Ece Seçkin aldı