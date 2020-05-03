Karantina süresi dolan 175 kişi memleketlerine uğurlandı - Son Dakika

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC) getirilerek, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Muş'ta karantinaya alınan 175 kişi, 14 günlük sürenin dolmasıyla evlerine gönderildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonunda, Dışişleri, İçişleri, Sağlık, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlıklarının yürüttüğü çalışmayla gerçekleştirilen tahliye operasyonu kapsamında KKTC'den getirilen 175 kişinin, Muş'taki karantina süreci sona erdi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı Müştakbaba Öğrenci Yurdu'nda kalan vatandaşların sağlık kontrolleri yapılarak çıkış işlemleri tamamlandı.

Kendilerine sunulan hizmetlerden duydukları memnuniyeti dile getiren vatandaşlar, yurt personeli, AFAD, Kızılay ve sağlık çalışanlarına çiçek hediye etti, yurt bahçesinde kurban kestirdi.

Yetkililerin sosyal mesafe kuralına dikkat ederek uğurladığı 175 kişi, dezenfekte edilen otobüslerle memleketlerine gönderildi.

Muş Gençlik ve Spor Müdürü Emrullah Güler, gazetecilere yaptığı açıklamada, 19 Nisan'da Kıbrıs'tan getirilen 175 misafiri Muş'ta ağırladıklarını söyledi.

Misafirlerin her türlü ihtiyacını karşıladıklarını ifade eden Güler, şöyle konuştu:

"Misafirlerin beslenme, özel talepleri, bilgisayar ihtiyaçları, yurt dışından geldikleri için telefon hatlarının çıkarılması ve noter hizmetine kadar tüm ihtiyaçlarını kurumların ortak çalışmasıyla karşılamaya çalıştık. Misafirlerimiz memnuniyetlerini dile getirerek bize çiçek verdi, Kızılay'a nakdi bağışta bulundu. Ayrıca ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılmak üzere kurban kestirdiler. Hepsi kendini evinde gibi hissetti. Kıbrıs'tan gelen 175 vatandaşımızın adına birer fidan diktik. Adına 'karantina hatırası' dedik. Hepsinin ismini isimliklere yazarak fidanlarına astık, bahçemizde onların hatırasını yaşatmak istedik."

Uğurlamaya, AFAD İl Müdürü Veysi As, Türk Kızılay Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Cengiz Koç, Türk Kızılay Doğu Anadolu Bölge Afet Yönetim Merkezi Müdürü Baran Akar da katıldı.