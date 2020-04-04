Karantina süresi dolan 257 kişi evlerine gönderildi - Son Dakika

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, yurt dışından getirilerek Kırklareli'nde yurtlarda karantinada tutulanlar 487 kişiden 257'si tahliye edildi.

Farklı tarihlerde Gürcistan, Portekiz, Lüksemburg, Cezayir, Özbekistan, Kazakistan, Kanada ve Tunus'tan Türkiye'ye giriş yapan 487 kişi, Kırklareli'nde Kredi ve Yurtlar Kurumu'na (KYK) bağlı Hundi Hatun ile Evladı Fatihan öğrenci yurtlarına yerleştirilerek karantina altına alınmıştı.

Yurtta 14 gün gözlem altına tutulan bazılarının karantina süresi doldu.

21 Mart'ta yurda giriş yapan 257 kişi, sağlık durumlarında sorun olmadığının kesinleşmesinin ardından evlerine gönderildi.

Yurtta kalan 230 kişinin de karantina süreleri tamamlanmasıyla tahliye işlemleri devam edecek.

Cezayir'den gelen Aydın Kökner, gazetecilere yaptığı açıklamada, karantina sürecinde çok iyi ağırlandıklarını söyledi.

14 günlük sürecin dolmasına sevindiklerini ifade eden Kökner, " İzmir'e gideceğim. 14 gün boyunca devletimiz çok iyi bir misafir gibi ağırladılar bizleri. Herşey için çok teşekkür ederiz. 14 günün sonunda inşalah evlerimize gideceğiz. Cezayir'den geldik. Direk havalimanın buraya getirdiler. Bütün gösterdikleri ilgi ve alaka için."

Portekiz'den yurtta giriş yapan Emine Soylu da herşeyin çok güzel olduğunu söyledi.

Çok arkadaşlıklar edindiğini ifade eden Soylu, "Güzel baktılar bize. Portekizden gelmiştim. Buradaki sürecin ardından evde 14 gün karantinaya devam edeceğiz. Günlerimiz çok güzel geçti." dedi.