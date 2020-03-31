Karantina süresi dolan 293 umreci, memleketlerine gönderildi (2) - Son Dakika

YURTLARDAN AYRILAN UMRECİLERİN İŞLEMLERİ TAMAMLANDI

Isparta'da umre dönüşü koronavirüs önlemleri kapsamında 14 gün boyunca karantina altında tutulan 586 kişiden, yapılan testleri negatif çıkan 293'ünün memleketlerine gönderilme işlemi tamamlandı. Bu sabahtan itibaren hazırlanan otobüslere bindirilen umreci vatandaşların tamamı memleketlerine uğurlandı. Kalan diğer umrecilerin, işlemlerinin tamamlanması sonrası gönderileceği belirtildi.

'BİZE ÇOK İYİ BAKTILAR'

Karantina altındakilerden Mustafa Koz, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'nin bu zorlu süreci aşacağına inandığını belirterek, "15 gün çok iyi geçti, bize çok iyi baktılar. Sıcak su, banyo, sabun gibi ihtiyaçlarımız karşılandı. Evimizde görmediğimiz yemeği yedik, Allah razı olsun devletimizden" dedi.