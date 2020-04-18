Son Dakika › Güncel › Karantina süresi dolan 320 işçi memleketlerine uğurlandı - Son Dakika
Karantina süresi dolan 320 işçi memleketlerine uğurlandı
6 saat önce
Yeni tip Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında Cezayir'den getirilerek Tokat'taki yurtlarda 14 gündür gözetim altında tutulan 320 kişi memleketlerine uğurlandı.
Yeni tip Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında Cezayir'den getirilerek Tokat'taki yurtlarda 14 gündür gözetim altında tutulan 320 kişi memleketlerine uğurlandı.
Cezayir'den Samsun'a 3 Nisan 2020 tarihinde uçaklarla getirilen 551 işçi yeni tip Korona virüs (Covid-19) tedbirleri çerçevesinde Tokat ve Amasya'ya yerleştirildi. Tokat'ta Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu'na (KYK) bağlı Mehmet Emin Tokadi ve Şehit Aydoğan Aydın Öğrenci yurtlarında 14 gün süre ile gözetim altında tutulan 11 aylık bir bebek ile hamile bir kadının aralarında bulunduğu 320 kişi tahliye edildi. Mehmet Emin Tokadi yurdunda misafir edilen vatandaşlar sabah saatlerinde çıkış işlemleri yapıldı. Kumanyaları verilen vatandaşlar memleketlerine gidecekleri otobüslerine bindirildi. 14 gün boyunca Tokat'ta kendilerine iyi bakıldığını ve memnun kaldıklarını ifade eden işçiler sağlıklı bir şekilde ailelerine kavuşacak olmaktan dolayı mutlu olduklarını dile getirdi. - TOKAT
Haber Yayın Tarihi: 18.04.2020 09:46 Kaynak: İHA
Son Dakika Hatay'da 4 kişiyi öldüren şüphelinin iskeleti bulundu Mesut Barzani liderliğindeki KDP'den PKK'ya eleştiri: Kürt halkı ağır bedeller ödedi ABD Başkanı Trump, koronavirüs kaynaklı 60 ila 65 bin ölüm tahmin ettiklerini söyledi Koronavirüsü yenen müezzin, immün plazma bağışında bulundu Emekli öğretmen, 28 yıldır kaybettiği tüm tanıdıklarını 'Ölüm Günlüğü'ne yazıyor Tahliye olduğu günün akşamında vurulan kişinin sevinci yarım kaldı Jandarma, Çakıcı'nın tahliyesindeki görüntülere açıklık getirdi: Konvoy değil, mesaisi biten memurların araçları Nesli tükenmekte olan kızıl kuyruklu şahin, Erzincan'da ortaya çıktı Bedensel engelli vatandaş belediyeden gitar teli istedi, ilk parçasını eşi için çaldı Koronavirüs tedbirleri hava kalitesini artırınca Uludağ, İstanbul'dan cam gibi görünmeye başladı Herkes evlere kapandı, Cezayirli vatandaş boş parkta uyumayı tercih etti Koronavirüsten ölen Haydar Baş'ın damadı Prof. Dr. Mustafa Er, hayatını kaybetti Cadde üzerinde bekleyen kadın, yasağa dakikalar kala fuhuş pazarlığı yaptı Gümüşhane'de Pamukkale travertenlerini anımsatan görüntü! Sondajdan kalsiyum karbonatlı su fışkırdı Ebru Şallı ve Harun Tan'ın hayatını kaybeden 9 yaşındaki oğullarının son görüntüsü ortaya çıktı