Karantina süresi dolan işçiler evlerine gönderiliyor - Son Dakika

Yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında yurt dışından getirilerek Adıyaman'da yurtlarda karantinada tutulan 479 kişinin tahliye işlemi başladı.

Karadağ'dan getirilerek Adıyaman'daki Safvan Bin Muattal Yurdu'na 4 Nisan'da giriş yapan 479 kişi, 14 günlük karantina süresini doldurdu.

Sağlık durumlarında sorun olmadığı belirlenen işçiler, evlerine gönderiliyor.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, koronavirüs tedbirleri kapsamında yurt dışından gelen 479 işçinin karantina sürelerinin sona erdiğini söyledi.

Karadağ'dan gelen kişileri Kredi ve Yurtlar Kurumu yurdunda misafir ettiklerini aktaran Keleş, şöyle konuştu:

"Yaklaşık 14 gün misafir ettiğimiz yurttaşlarımızı otel konforunu aratmaksızın ağırladık. Misafirlerimizi tüm kurum ve kuruluşlar olarak dayanışma içerisinde ve Valilik koordinasyonunda misafir ettik. En ince ayrıntısına kadar ihtiyaçlarını karşılamaya çalıştık. Bugün de karantinanın son günüydü. Misafirlerimizi kendi evlerine yolcu ediyoruz. Allah, devletimize zeval vermesin. Devletimizin büyüklüğünü bir kez daha yurttaşlarımıza hissettirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. 479 misafirimiz vardı. Hiçbirinde bir sağlık problemi oluşmadı."

Yurtta kalanlardan Dursun Kaya ise Karadağ'da bir firmada işçi olarak çalıştığını belirterek, "Allah, devletimize zeval vermesin. Bizlere verilen tüm imkanlar için teşekkür ediyorum. İstanbul'a ailemin yanına gidiyorum." dedi.

Fırat Öztürk ise Adıyaman'daki yurtta 14 günün çok güzel geçtiğini dile getirerek, "Burada çok memnunduk. Aileme özlemimin dışında sıkıntım yoktu. Emeği geçen herkese teşekkür ederim. Şimdi ailemin yanına, İstanbul'a gideceğim." diye konuşt