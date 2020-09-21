Karantina süresi dolan işçiler, maden ocağında işbaşı yaptı - Son Dakika

Karantina süresi dolan işçiler, maden ocağında işbaşı yaptı

ZONGULDAK'ta, 1 mühendis ve 3 işçide koronavirüs tespit edilmesi üzerine üretimin durdurulduğu maden ocağında karantina altına alınan 40 işçi bugün işbaşı yaptı. İşçiler, sosyal mesafe kurallarına göre ateşleri ölçüldükten sonra kazma ve kürekleriyle yeraltına inerek mesailerine başladı. Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesinde bulunan Gelik Madencilik'te 7 Eylül 'de çalışanlara koronavirüs testi yapıldı. Maden ocağında çalışan 1 mühendis ve 3 işçinin koronavirüs testi pozitif çıktı. Firma, ocaktaki üretimi durdurdu. İl Sağlık Müdürlüğü filyasyon ekibinin çalışması sonucu, 40 işçi karantina altına alındı. Koronavirüse yakalanan mühendis ve 3 işçinin ikinci testleri negatif çıktı. Karantina süreleri dolan 40 işçi bugün işbaşı yaptı. Saat 08.00-16.00 vardiyasında çalışan 40 işçiden 20'si, maske ve sosyal mesafe kurallarına uyarak servisle çalıştıkları ocağa geldi. Maden mühendisi ve iş güvenliği uzmanı Ersin Sezgin, işçilere ocağa girmeden önce uymaları gereken tedbirleri anlattı. Ateşleri ölçülen işçiler, ardından sosyal mesafe kurallarına uyarak maden ocağına girdi.'BU SÜREÇTE BİLİNÇLİ DAVRANMAK ÇOK ÖNEMLİ'

Maden mühendisi Ersin Sezgin, kendisinin ve 3 işçinin koronavirüs testinin pozitif çıktığını ve evde tedavilerinin ardından tedbir amaçlı karantina altına alınan işçilerle birlikte bugün işbaşı yaptıklarını söyledi. Şirket olarak işçilerin sağlığına çok önem verdiklerini ve tüm tedbirleri uyguladıklarını ifade eden Sezgin, "Bugün tedbirleri tekrar hatırlattık arkadaşlarımıza. Bu süreçte bilinçli davranılması çok önemli. Bizler servis araçlarının, ortak kullanım alanlarının ilaçlanması ve diğer tüm tedbirlere uyuyoruz. İşçiler burada tedbirlere uysa da dışarıda tedbiri elden bırakabiliyorlar. İşçilerin ailesinde veya kendisine herhangi bir vaka veya karantina tedbiri olduğunda bizlere haber vermesi önem arz ediyor. Biz çalışanı kendisinden daha iyi tanıyamayız. Biz burada ateş ölçüyoruz ama bu yeterli değil. Buradan çıktı mı onları tanıyamayız. Herkes bilinçli davranmalı. En ufak bir semptomda doktora başvursunlar. İl Sağlık Müdürlüğü çok titiz çalışıyor. Ben devlet kurumlarına da ilgilerinden dolayı teşekkür ediyorum. İnşallah bir daha yaşanmaz." dedi.