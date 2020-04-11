Karantina süresi dolan milli atlet Tuğba Güvenç'ten yetkililere teşekkür - Son Dakika

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yurt dışından Düzce'ye getirilerek yurda yerleştirilen milli atlet Tuğba Güvenç, 14 günlük karantina süresini doldurmasının ardından evine gönderildi.

Tokyo Olimpiyatları hazırlıkları kapsamında Etiyopya'da kamp yapan 6 milli atletten biri olan Tuğba Güvenç, 14 gün önce yerleştirildiği Necla Pekolcay Yurdu'ndan karantina süresini tamamlayarak ayrıldı.

Tuğba Güvenç, yurt çıkışında yaptığı açıklamada, karantina süresince Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından gönderilen kondisyon aletleriyle odasında çalışmalara devam ettiğini anlattı.

Etiyopya'daki milli takım kampında Tokyo Olimpiyatları'na hazırlanırken, tüm dünyayı saran koronavirüs olayını yaşadıklarını dile getiren milli atlet, şöyle konuştu:

"Olimpiyatların ertelenmesiyle Türkiye'ye geri çağrıldık. İstanbul'dan da Düzce'ye getirildik. 14 gün benim için çabuk geçti. Bize gerçekten çok iyi bakıldı. Her gün sağlık kontrollerimiz yapıldı. Yemeklerimiz düzenli şekilde verildi. Burada kendimizi yalnız hissetmedik. Yurtta çalışan personel bizleri güler yüzle karşıladı. Onlara da çok teşekkür ederim."

"Gençlik ve Spor Bakanı'mıza teşekkür ediyorum." diyen Tuğba, "Dördüncü gün bize birtakım spor ekipmanları gönderildi. Ekipmanlarla antrenman yapmaya çalıştık. Koşamadım ama bir şekilde vücudumu hareket ettirdim. İstanbul'da yaşıyorum. Döndüğümde kendimi evde izole edeceğim. Sürecin tamamlanmasını bekleyeceğim. Antrenmanlarımı evde yapmaya devam edeceğim." ifadelerini kullandı.