Karantina süresi dolan öğrenciler memleketlerine gönderiliyor - Son Dakika

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Karantina süresi dolan öğrenciler memleketlerine gönderiliyor
6 saat önce
KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC) Mersin'e getirilen ve Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) yurdunda karantina altına alınan öğrenciler memleketlerine gönderiliyor.
KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC) Mersin'e getirilen ve Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) yurdunda karantina altına alınan öğrenciler memleketlerine gönderiliyor.
Koronavirüs salgını nedeniyle KKTC'den dönüş yapan 395 Türk öğrenci, 23 Mart'ta KYK Kırkkaşık Kız Öğrenci Yurdu'na getirilerek 14 günlük karantina altına alındı. Karantina süresini dolduran üniversite öğrencilerinin, AFAD koordinasyonunda memleketlerine ücretsiz olarak gönderildiği bildirildi.
Haber Yayın Tarihi: 07.04.2020 11:48 Kaynak: DHA
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