Karantina süresi dolanlar yurttan ayrılmaya başladı - Son Dakika

KARANTİNA ihlali yapan vatandaşların yerleştirildiği Sancaktepe'de bulunan yurtta izolasyon süresi dolanlar teker teker evlerine dönmeye başladı. Öte yandan yurtta karantinada bulunan sosyal medya fenomeni Enes Batur'un çocuk hayranları yurdun önüne gelerek Batur'a seslendi.

Sancaktepe'de bulunan İyimaya Kız Öğrenci Yurdu'nda karantina süresini dolduranlar, teker teker yurttan ayrılmaya başladı. Aynı zamanda İstanbul genelinde karantina kurallarını ihlal eden vatandaşlar yurda yerleştirilmeye devam ediliyor. Bavullarıyla evlerine dönenler, yurtta iyi bakıldıklarını ve vatandaşların evde kalmaları gerektiğini söyledi. Öte yandan, karantinada bulunan sosyal medya fenomeni Enes Batur'un çocuk hayranları, yurdun önünde uzun süre bekleyerek Batur'a seslendi. Ayrıca izolasyonda bulunanların yurt odalarının camlarına çıkarak birbirleriyle konuştukları görüldü. Yurda şimdiye kadar yaklaşık 300 kişinin giriş yaptığı ve bunların 40'ının evlerine döndüğü öğrenildi.