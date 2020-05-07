Karantina süresi sona eren 182 kişi alkışlarla memleketlerine uğurlandı - Son Dakika

Karantina süresi sona eren 182 kişi alkışlarla memleketlerine uğurlandı

SİİRT - Sudan'dan getirilerek korona virüs tedbirleri kapsamında Siirt'teki yurda yerleştirilen 182 kişinin 14 günlük karantina süreçlerinin sona ermesinin ardından alkışlarla memleketlerine uğurlandı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesindeki Siirt Hassa Hatun Kız Öğrenci Yurdunda kalan vatandaşların sağlık kontrolleri yapılarak, çıkış işlemleri tamamlandı. Karantina süresi sona eren 182 kişiyi yurt çalışanları alkışlarla uğurladı. 82 vatandaşın karantina sürecinde her talebinin karşılandığını belirten Gençlik ve Spor İl Müdürü Hüsam Olgaç, bugün alkışlar eşliğinde uğurladıklarını söyledi. Olgaç, "Sudan'dan 182 vatandaşımız gelmişti. 14 gündür gözetim altındaydılar. Bugüne kadar pozitif çıkan olmadı. Sağlıklı bir şekilde bugün herkesi otobüslerle gönderiyoruz. Önemli olan da herkesin sağlıklı bir şekilde memleketlerine çoluk çocuk, anne ve babalarına kavuşmalarıdır" dedi.

14 günlük karantina süreci biten vatandaşlar kendileri için özel hazırlanan otobüslere sosyal mesafe kuralı korunarak yola çıktı.