Karantina süresinin bitmesine dakikalar kala yolculuk yaparken yakalandı - Son Dakika

KIRIKKALE'de, karantina süresinin bitmesine dakikalar kala yolculuğa çıkan Kenan Topkaya, polisin HES kodu denetiminde yakalandı. Yahşihan'da ise temaslı olduğu halde partiye katılan Beyza Türker karantinaya alındı.

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları denetimlerde yolcuların HES kodlarını sorguladı. Durdurulan bir otomobil sürücüsünün HES kodunu kontrol eden ekipler, sürücü Kenan Topkaya'nın karantina süresinin bitmesine dakikalar kala yolculuğa çıktığını tesbit etti. Temaslı olduğu gerekçesi ile karantida olması gereken sürücü Topkaya'ya 4 bin 50 TL para cezası uygulandı.

'TEMASLI OLDUĞU HALDE PARTİYE KATILDI'

Ayrıca, Yahşihan ilçesi Yenişehir Mahallesinde bir apartmanda düzenlenen eğlenceye temaslı katılımcıların olduğu ihbarı üzerine polis ve İl Salgın Denetim ekipleri, harekete geçti. Eğlencenin yapıldığı adrese baskın düzenleyen ekipler, katılanların HES kodu ve GBT sorgusunda, 21 yaşındaki Beyza Türker'in temaslı olduğu gerekçesi ile karantinada olması gerektiği belirlendi. Karantina kurallarını ihlal eden Türker, 4 bin 50 TL para cezası kesilerek, karantinaya alındı.