Karantina tedbirlerine uymayan vatandaş yurda yerleştirildi - Son Dakika

Samsun'da karantinada olması gerekirken jandarmanın yaptığı yol kontrolünde yakalanan şahıs, adli ve idari yaptırım uygulanarak yurda yerleştirildi.

Edinilen bilgiye göre, İlkadım ilçesi Kıran Mahallesi'nde HES uygulaması yapan İlkadım İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, korona virüsten dolayı karantinada olması gereken 45 yaşındaki A.K.'yi gözaltına aldı. Filyasyon ekibine haber verilen A.K., ambulansla Münevver Ayaş Öğrenci Yurdu'na yerleştirildi. A.K hakkında karantina tedbirlerini ihlal ettiği gerekçesiyle nöbetçi savcının bilgisi doğrultusunda TCK 195. maddesine göre "bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma" suçundan adli işlem başlatıldı. Ayrıca 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. maddesine göre "karantina tedbirlerini ihlal etme" nedeniyle para cezası uygulanması için tutanak tanzim edilerek, idari yaptırım uygulandı. - SAMSUN