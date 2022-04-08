Karantina uygulaması kaldırılacak mı? Milyonları ilgilendiren karar bayram sonrası Bilim Kurulu ve Kabine'de ele alınacak - Son Dakika
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Karantina uygulaması kaldırılacak mı? Milyonları ilgilendiren karar bayram sonrası Bilim Kurulu ve Kabine'de ele alınacak

08.04.2022 09:13
Karantina uygulaması kaldırılacak mı? Milyonları ilgilendiren karar bayram sonrası Bilim Kurulu ve Kabine'de ele alınacak

Koronavirüs vaka ve vefat sayılarının 10 binin altına düşmesi ve birçok ülkenin kısıtlamaları art arda kaldırılması sonrası gözler Türkiye'de alınacak yeni kararlara çevrildi. Ramazan ayında hastanelerde korona nedeniyle yoğunluk yaşanmazsa, bayram sonrası karantina ve maske zorunluluğunun kaldırılabileceği öne sürüldü. Milyonlarca insanın merakla beklediği kararlar ise bayram sonrası Bilim Kurulu ve Kabine toplantısında görüşülecek.

Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgını nedeni ile birçok ülkede alınan kısıtlama kararları peş peşe kaldırılıyor. Türkiye'de de gözler bayram sonrasına çevrildi.Ramazan ayı boyunca artan hareketliliğin vaka sayıları ve hastaneleri yansıması ile ilgili bir sorun olmaması halinde bazı kısıtlamaların daha kaldırılması gündeme gelebilecek.

YENİ VARYANT VAKADA PATLAMA YAPMADI

Sabah'ta yer alan habere göre Omicron'dan sonra ortaya çıkan alt varyant BA.2 ile ilgili korkulan olmadı. BA.2 de Omicron'a benzer etkiler gösterdi.Virüsün hastalık yapma etkisinin düşmesi ile birlikte Avrupa ülkeleri arka arkaya test, maske, karantina zorunluluğu gibi konularda kararlar almaya başladı. Bazı ülkeler artık koronavirüse grip muamelesi yapıyor.

HASTANELERDEKİ DURUM GÖZLEMLENECEK

Türkiye de Omicron dalgasını büyük oranda atlattı. Hızla günlük vaka sayıları ve ölüm rakamları geriledi, hastanelerin yoğun bakımları boşaldı. Ramazan ayı boyunca artan hareketliliğin vaka sayıları ve hastaneleri yansıması ile ilgili bir sorun olmaması halinde batılı ülkelerde olduğu gibi bazı kısıtlamaların daha kaldırılması gündeme gelebilecek.

KARANTİNA UYGULAMASI KALDIRILABİLİR

Bayram sonrası tartışılacak konuların başında karantina zorunluluğunun kaldırılması gelecek. Almanya gibi bazı ülkeler karantina uygulamasını son erdirdi. Türkiye'nin de bu yönde bir kararı gündemine alması bekleniyor.

MASKE ZORUNLULUĞU TAMAMEN KALKACAK MI?

Aynı şekilde yaz ayları ile birlikte kapalı alanlarda maska takma zorunluluğunun kaldırılması ya da toplu taşıma gibi alanlar ile sınırlı tutulabileceği belirtiliyor. En çok endişe edilen konuların başında yaz ayları ile birlikte büyükşehirlerden Anadolu'ya doğru hareketlilik ve bunun sonrasında virüsün Anadolu şehirlerine taşıması geliyordu. Ancak bu yıl büyükşehir ile Anadolu'da günlük vakaların neredeyse aynı olması nedeniyle böyle bir endişe de yaşanmıyor. Uzmanlar, yaz aylarının sürpriz bir gelişme olmaması halinde çok rahat geçmesini bekliyor.

GÖZLER BİLİM KURULU VE KABİNE'DE

Alınacak kararların Bilim Kurulu toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulması ve Kabine toplantısı ile Ramazan Bayramı sonrasında kesinleşebileceği aktarılıyor.

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