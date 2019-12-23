Karantina uygulanan Büyükada'da ormanlık alanda bekleyen atlar görüntülendi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Karantina uygulanan Büyükada'da ormanlık alanda bekleyen atlar görüntülendi - Son Dakika

Karantina uygulanan Büyükada'da ormanlık alanda bekleyen atlar görüntülendi

6 saat önce

RUAM hastalığı nedeniyle karantina uygulanan Büyükada'da ormanlık alanda dolaşan atlar kameraya yansıdı81 atın itlaf edildiği Büyükada'da Ruam hastalığı sebebiyle atların faytonlara koşulması 3 ay süre ile durduruldu.

Karantina uygulanan Büyükada'da ormanlık alanda bekleyen atlar görüntülendi, System.String[]
RUAM hastalığı nedeniyle karantina uygulanan Büyükada'da ormanlık alanda dolaşan atlar kameraya yansıdı

81 atın itlaf edildiği Büyükada'da Ruam hastalığı sebebiyle atların faytonlara koşulması 3 ay süre ile durduruldu. Karar sonrası atların ahıra çekildiği, karantina uygulanacağı belirtilmişti. Ayrıca valilikten yapılan açıklamada Adalar'da bulunan başıboş hayvanların sahiplerine de para cezası kesileceği açıklanmıştı. Bugün öğle saatlerinde Büyükada'da şehir merkezine yakın bir noktada ormanlık alanda bekleyen 6 at görüntülendi. Ahıra yakın bir yerde duran atların başında kimsenin bulunmaması dikkat çekti.


- İstanbul
Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 02:51 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

KARANTİNA UYGULANAN BÜYÜKADA'DA ORMANLIK ALANDA BEKLEYEN ATLAR GÖRÜNTÜLENDİ
İBB önündeki fayton protestosunda 5. gün! Eylemciler ile zabıta arasında gerginlik çıktı Adalar'da Ruam sessizliği! Rezervasyonlarını iptal edenler var İzmir'de 60 saatlik su kesintisi vatandaşlar için çileye döndü

Son Dakika Haberleri
21:34 Trabzon'da orman yangını - Son Dakika
21:34 Kayseri'de otomobil devrildi: 1 ölü - Son Dakika
21:33 24. Zoom Uluslararası Haber Görüntüleri Yarışması Ödül Töreni - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay (1) - Son Dakika
21:32 FETÖ'nün sözde "Burdur il sorumlusu"na 13 yıl 9 ay hapis cezası - Son Dakika
21:31 KOCAELİ Kartepe'ye beklenen kar düşmedi, tatilciler hayal kırıklığına uğradı - Son Dakika
20:47 İzmir'de 60 saatlik su kesintisi vatandaşlar için çileye döndü - Son Dakika
20:42 Yol verme nedeniyle tartıştığı kamyon şoförünü darp etti - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.12.2019 21:41:35. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Karantina uygulanan Büyükada'da ormanlık alanda bekleyen atlar görüntülendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]