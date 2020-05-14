Karantina uygulanan köydeki elektrik arızası giderildi - Son Dakika

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Karantina uygulanan köydeki elektrik arızası giderildi
6 saat önce
MUŞ'un Malazgirt ilçesinde koronavirüs salgını nedeniyle karantinaya alınan Kuruca köyündeki bir evin elektrik arızası, elektrik dağıtım şirketi çalışanları tarafından giderildi.
MUŞ'un Malazgirt ilçesinde koronavirüs salgını nedeniyle karantinaya alınan Kuruca köyündeki bir evin elektrik arızası, elektrik dağıtım şirketi çalışanları tarafından giderildi.
Malazgirt ilçesine bağlı koronavirüs vakasının görülmesi üzerine karantinaya alınan Kuruca köyünde yaşayan bir aile elektrik sayacının ve bağlantı hattının yanması nedeniyle elektriksiz kaldı. Aile, Van Gölü Elektrik Dağıtım A.Ş. (VEDAŞ) çağrı merkezini arayarak durumu bildirdi. Bunun üzerine ekipler köye gönderildi. VEDAŞ ekibinin yaptığı çalışmayla arıza giderildi. VEDAŞ Müdürü Emrullah Okuducu, yasal izinleri ve tüm sağlık tedbirlerini aldıktan sonra karantina bölgesindeki onarım çalışmalarını tamamladıklarını söyledi. Köye giriş ve çıkışta hijyen kurallarına önem verdiklerini belirten Okuducu, "Karantina bölgesinde görev yapan ekiplerimizin sağlık durumlarını düzenli olarak kontrol ediyoruz. Karantina bölgesinde kullanılan araç ve ekipmanlarımızı dezenfekte ettik. Sürecin başından beri başta hastanelerimiz ve sağlık kuruluşlarımız olmak üzere hizmet bölgemiz geneline kesintisiz enerji vermek için teyakkuz halinde görev yapıyoruz. Gece gündüz demeden karantina bölgesi dahi olsa kesintisiz enerji için merkezden sınırın sıfır noktasına kadar özveriyle fedakarca görev yapan çalışanlarımıza da ayrıca teşekkür ediyorum. Bu süreci dayanışma ruhuyla, el birliği ile atlatacağız, sürecin iyileşme sinyali verdiği bugünlerde halkımız rehavete kapılmasın, evde kalmaya devam etsinler" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 14.05.2020 12:18 Kaynak: DHA
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