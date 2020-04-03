Karantina uygulanan köylerde ihtiyaçları, jandarma karşılıyor - Son Dakika
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Karantina uygulanan köylerde ihtiyaçları, jandarma karşılıyor

10 dakika önce

Karantina uygulanan köylerde ihtiyaçları, jandarma karşılıyorSİVAS'ta, koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alınan 10 köyde yaşayanların ihtiyaçlarını jandarma ekipleri karşılıyor.

Karantina uygulanan köylerde ihtiyaçları, jandarma karşılıyor

SİVAS'ta, koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alınan 10 köyde yaşayanların ihtiyaçlarını jandarma ekipleri karşılıyor.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında Sivas'taki 6 ilçede 10 köy, karantinaya alındı. Bu köyler arasında yer alan, Yıldızeli ilçesine 26 kilometre mesafedeki 95 kişinin yaşadığı Üyük köyünde jandarma ekipleri, 24 saat nöbet tutup, vatandaşın ihtiyaçlarını karşılıyor. Köydeki bir kişinin ilacı, jandarma ekiplerince eczaneden alınarak, yakınlarına teslim edildi.

Öte yandan karantina altındaki Akıncılar ilçesi Şenbağlar köyünden ayrılan 2 kişi, merkezdeki Fikret Tekin Caddesi'nde jandarma tarafından yakalandı. İkiliye "Umumi Hıfzıssıhha Kanununa muhalefet' kapsamında toplam 6 bin 300 lira para cezası uygulandı.

Karantina uygulanan köylerde ihtiyaçları, jandarma karşılıyor

Koronavirüs, Karantina, Jandarma, Sivas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.04.2020 02:15 Kaynak: DHA

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