Karantina ve sosyal mesafe kuralına uymayanlar dronla belirlenip, ceza yazıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Karantina ve sosyal mesafe kuralına uymayanlar dronla belirlenip, ceza yazıldı - Son Dakika

Karantina ve sosyal mesafe kuralına uymayanlar dronla belirlenip, ceza yazıldı

6 saat önce

ISPARTA'nın Şarkikaraağaç ilçesine bağlı Çarıksaraylar beldesi ve Beyköy köyünde drone ile denetim yapan jandarma ekipleri, karantinayı ihlal eden 3 kişiye 3 bin 150'şer lira ceza uyguladı.

Karantina ve sosyal mesafe kuralına uymayanlar dronla belirlenip, ceza yazıldı, System.String[]

ISPARTA'nın Şarkikaraağaç ilçesine bağlı Çarıksaraylar beldesi ve Beyköy köyünde drone ile denetim yapan jandarma ekipleri, karantinayı ihlal eden 3 kişiye 3 bin 150'şer lira ceza uyguladı. Çeltek köyünde ise kavga eden 2 çobana sosyal mesafe kuralını ihlalden ceza kesildi.

Şarkikaraağaç ilçesine bağlı Çarıksaraylar beldesinde 24 Nisan Cuma günü, ilçeye bağlı Beyköy'de ise dün koronavirüs vakası tespit edilmesi üzerine karantina uygulamasına geçildi. İki noktasında giriş ve çıkışlarında jandarma ekipleri önlem alırken, buraların ilçe ve diğer köylerle beldelerle olan bağlantısı kesildi. Her iki karantina uygulanan noktada da drone ile havadan da denetim yapan jandarma ekipleri, kuralları ihlal edenleri takibe aldı.

Tedbirlerini sıkı şekilde sürdüren jandarma ekipleri, dün 3 vatandaşın karantinayı ihlal ettiğini belirledi. Drone ile havadan tespit edilen ve kimlikleri belirlenen 3 vatandaşa 3 bin 150'şer lira olmak üzere toplam 9 bin 450 lira para cezası uyguladı. Jandarma ekiplerinin Çarıksaraylar beldesi ve Beyköy köyünde denetimlerini aralıksız sürdüreceği kaydedildi.

KAVGA EDEN 2 ÇOBANA SOSYAL MESAFE CEZASI

Diğer yandan ilçeye bağlı Çeltek köyünde ise dün kavga ettiği belirlenen 2 çobana, sosyal mesafe kuralını ihlalden 3 bin 150'şer lira idari para cezası uygulandı.


Çarıksaraylar, Jandarma, Beyköy, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.04.2020 03:07 Kaynak: DHA


Son Dakika

Bülent Ersoy'un annesinin tabutu başında ettiği dua dikkat çekti: Benim günahlarımla onu cezalandırma "Şinanari" şarkısıyla şöhreti yakalamıştı! Şimdi görenler tanıyamıyor Acun'un sır gibi sakladığı Survivor ödül villasının dünyaca ünlü sahibi, Jennifer Lopez'in eski eşi Marc Antony çıktı Dünyaca ünlü model Gigi Hadid, 20 haftalık hamile Oyuncu Gamze Aksu, ablasının doğum günü partisinde eniştesi tarafından darp edildi Slumdog Millionaire'in yıldızı ünlü aktör Irrfan Khan hayatını kaybetti Bakanlık'tan izin alan Bülent Ersoy, annesini son yolculuğuna böyle uğurladı Survivor 2020'de adaya veda eden isim Gizem oldu Simge Sağın'dan aşk hayatıyla ilgili çarpıcı itiraf: İlişkilerimin çoğunda aldatıldım Simge Sağın'dan aşk hayatıyla ilgili çarpıcı itiraf: İlişkilerimin çoğunda beni aldattılar Kayıp Hilal Cebeci ortaya çıktı: Bana evlilik teklifinde bulunmayın Hayatını kaybeden Nur Yerlitaş'ın duygulandıran son açıklaması: Yemin ederim en önemli şey sağlıktır Ünlü modacı Nur Yerlitaş son yolculuğuna uğurlandı Arkadaşı Nur Yerlitaş'ın ölümüyle yıkılan Sibel Can, erken saatlerde namazın kılınacağı camiye geldi Türk milleti hakkında söylediği sözlerden dolayı tepki çeken Kim Kardashian'ın YouTube hesabı hacklendi
Pınar Altuğ, eşine jigolo diyen kadın takipçisinin fotoğraflarını paylaşarak yanıt verdi: Ne desem bilemedim? Pınar Altuğ, eşine jigolo diyen kadın takipçisinin fotoğraflarını paylaşarak yanıt verdi: Ne desem bilemedim?         
21:45
Esed'ın Suriye'de çözüme yanaşmaması, Rusya ile Suriye arasında gerginliğe neden oldu Esed'ın Suriye'de çözüme yanaşmaması, Rusya ile Suriye arasında gerginliğe neden oldu         
21:18
Dünya Sağlık Örgütü'nden koronavirüs açıklaması: Dünyayı hızlı ve kararlı şekilde uyardık Dünya Sağlık Örgütü'nden koronavirüs açıklaması: Dünyayı hızlı ve kararlı şekilde uyardık         
21:12
Son Dakika: ABD Merkez Bankası Fed politika faizini sabit tuttu Son Dakika: ABD Merkez Bankası Fed politika faizini sabit tuttu         
21:10
Koronavirüse bağlı çocuk hastalığı İngiltere'nin ardında 5 ülkede daha görüldü Koronavirüse bağlı çocuk hastalığı İngiltere'nin ardında 5 ülkede daha görüldü         
20:49
Bağcılar'da bulunan İSTOÇ geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı Bağcılar'da bulunan İSTOÇ geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı         
20:38
Dünya genelinde koronavirüs salgını nedeniyle ölenlerin sayısı 220 bini aştı Dünya genelinde koronavirüs salgını nedeniyle ölenlerin sayısı 220 bini aştı         
20:37
Davutoğlu'nun masasındaki son anket! İşte Gelecek Partisi'nin oy oranı Davutoğlu'nun masasındaki son anket! İşte Gelecek Partisi'nin oy oranı         
19:58
Malatya'da virüs ve bakterileri 1 dakikada temizleyen kabin üretildi Malatya'da virüs ve bakterileri 1 dakikada temizleyen kabin üretildi         
19:55
Bakan Koca, güzel haberi verdi: İyileşen hasta sayımız toplam vaka sayısının üçte birini geçti Bakan Koca, güzel haberi verdi: İyileşen hasta sayımız toplam vaka sayısının üçte birini geçti         
19:11
Son Dakika: Türkiye'de 29 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 89 artarak 3 bin 81'e yükseldi Son Dakika: Türkiye'de 29 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 89 artarak 3 bin 81'e yükseldi         
19:02
İstanbul ilçelerine göre koronavirüsü risk haritası yayınlandı! İşte ilçe ilçe son durum İstanbul ilçelerine göre koronavirüsü risk haritası yayınlandı! İşte ilçe ilçe son durum         
18:50
New York Times'tan çarpıcı koronavirüs iddiası: Ölü sayısı resmi rakamlardan daha fazla New York Times'tan çarpıcı koronavirüs iddiası: Ölü sayısı resmi rakamlardan daha fazla         
18:50
Beyaz Saray koronavirüs ekibi üyesi Fauci'den Beyaz Saray koronavirüs ekibi üyesi Fauci'den "ikinci dalga kaçınılmaz" uyarısı         
18:35
Koronavirüse yakalanan Elif hemşire, 20 günlük tedavisinin ardından alkışlarla taburcu edildi Koronavirüse yakalanan Elif hemşire, 20 günlük tedavisinin ardından alkışlarla taburcu edildi         
18:17
İsveç'ten getirilen hasta Emrullah Gülüşken ile akrabalığı var mı? Bakan Koca'ya açıkça soruldu: Akrabalık bağım yok, hiç tanımıyorum İsveç'ten getirilen hasta Emrullah Gülüşken ile akrabalığı var mı? Bakan Koca'ya açıkça soruldu: Akrabalık bağım yok, hiç tanımıyorum         
18:13
Beşiktaş'ta bir kişinin hayatını kaybettiği kazanın görüntüleri ortaya çıktı Beşiktaş'ta bir kişinin hayatını kaybettiği kazanın görüntüleri ortaya çıktı         
18:12
İstanbul'da trafik, havaların ısınmasıyla eski günlerine dönmeye başladı İstanbul'da trafik, havaların ısınmasıyla eski günlerine dönmeye başladı         
18:05
Dünyada hala koronavirüs vakası görülmeyen ülke ve bölgeler hangileri? Dünyada hala koronavirüs vakası görülmeyen ülke ve bölgeler hangileri?         
18:05
Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: 7 bin 428 sağlık çalışanı koronavirüse yakalandı Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: 7 bin 428 sağlık çalışanı koronavirüse yakalandı         
17:57
Son Dakika: Sağlık Bakanı'ndan Son Dakika: Sağlık Bakanı'ndan "Normalleşme ne zaman başlayacak?" sorusuna yanıt: Her şey mücadeledeki başarıya bağlı         
17:37
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adana'da polisin kaza kurşunuyla vurulan Suriyeli gencin ailesine taziyelerini iletti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adana'da polisin kaza kurşunuyla vurulan Suriyeli gencin ailesine taziyelerini iletti         
17:36
Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Pik döneminde olduğumuzu söyleyebiliriz Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Pik döneminde olduğumuzu söyleyebiliriz         
17:14
Fatih Terim, Survivor yarışmacısı Ardahan'a selam gönderdi Fatih Terim, Survivor yarışmacısı Ardahan'a selam gönderdi         
17:12
Son Dakika: ABD'de 29 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 3 bin 112 artarak 58 bin 368'e yükseldi Son Dakika: ABD'de 29 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 3 bin 112 artarak 58 bin 368'e yükseldi         
17:03
Kuaförler faaliyete başladıklarında sağlık çalışanlarına 1 ay ücretsiz hizmet verecek Kuaförler faaliyete başladıklarında sağlık çalışanlarına 1 ay ücretsiz hizmet verecek         
17:00
ABD'de polis memuru, 14 yaşındaki bir çocuğu puro taşıdığı için ölümüne dövdü! ABD'de polis memuru, 14 yaşındaki bir çocuğu puro taşıdığı için ölümüne dövdü!         
16:57
Altının kilogramı 383 bin 300 liraya geriledi Altının kilogramı 383 bin 300 liraya geriledi         
16:50
Büyük Britanya'nın kırmızı küçük evi Quay House! İki adımda tarihi keşif Büyük Britanya'nın kırmızı küçük evi Quay House! İki adımda tarihi keşif         
16:47
Son Dakika: Üniversite öğrencilerine uzaktan eğitim için 6 GB ücretsiz internet verilecek Son Dakika: Üniversite öğrencilerine uzaktan eğitim için 6 GB ücretsiz internet verilecek         
16:24
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.04.2020 21:51:02. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Karantina ve sosyal mesafe kuralına uymayanlar dronla belirlenip, ceza yazıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]